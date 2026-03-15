Korejky patří mezi nejkrásnější ženy světa. Všichni obdivují jejich hladkou, běloskvoucí pleť, husté vlasy a štíhlou postavu. Ale málokoho napadne, že tato image není jen tak. Asiatky na ní pracují dlouhé roky. Všechny totiž vědí, že čím budou krásnější, tím vyšší budou mít šance bohatě se provdat. Jaké jsou jejich nejlepší triky pro krásu? Tady je pár z nich.
Očista pleti olejem
Korejky moc dobře vědí, že čistá pleť znamená zdravá pleť. Proto kladou velký důraz na večerní odlíčení. Namísto klasické micelární vody používají hydrofilní olej, který pleť vyčistí a zvláční.
Výsledný efekt: Hydrofilní olej používejte minimálně třikrát týdně. Vyčistí vaši pleť a dodá jí potřebné živiny. Bude v té nejlepší kondici!
Pleťový strečink
O tom, že existuje obličejová gymnastika, většina z nás ví. V Koreji mají ale svůj vlastní způsob, jak předejít vzniku nových vrásek: písmenkový strečink! Jak na to: Řekněte pomalu a s velkým důrazem písmenka A – E – I – O – U. Tuhle sestavu opakujte několikrát denně.
Výsledný efekt: Pravidelný písmenkový strečink zpevní vaše obličejové svaly. Pleť pak bude působit pevně a celistvě.
Kruhové masáže
Korejky si masírují pleť každý den. Využívají k tomu horké ručníky, které kůži pěkně prokrví. Namočte obličejovou žínku do horké vody a krouživým pohybem od brady nahoru promasírujte celý obličej.
Výsledný efekt: Kožní póry se otevřou a pročistí. Pleť je pak odolnější vůči prachu, smogu a jiným nečistotám.
Rýžová voda
Je nedílnou součástí korejských zkrášlovacích rituálů. Obsahuje minerály, vitamin E a také speciální bakterie, které prospívají pleti i vlasům. Jak si ji připravíte? Do kastrůlku nasypte jednu dávku suché rýže a zalijte čtyřmi dávkami vody. Směs pečlivě zamíchejte, nechte pět minut louhovat a opět promíchejte. Rýži sceďte. Kalnou vodu přelijte do lahvičky, zavíčkujte a nechte zhruba na tři dny odležet, ať zkvasí.
Hotovou rýžovou vodu nechte přejít varem. Jakmile vychladne, ihned ji použijte. Výborná je například k opláchnutí obličeje, vlasů či coby náhražka pleťové vody.
Výsledný efekt: Rýžová voda má protizánětlivé účinky. Zesvětluje pigmentové skvrny a sjednocuje barvu pokožky. Je vhodná jako poslední oplach vlasů. Předejdete tím lupům a brzkým šedinám.
Rýžová maska
Výborně funguje proti vráskám, zašedlé pleti i tmavým kruhům pod očima. Do kastrůlku nasypte tři lžíce rýže, zalijte trochou vody a uvařte doměkka. Hotovou rýži sceďte, promíchejte se lžící medu a lžící horkého mléka. Rýžovou masku naneste na obličej, krk a dekolt. Nechte ji působit půl druhé hodiny a poté spláchněte vlažnou vodou.
Výsledný efekt: Rýžová maska dodá pleti vláčnost a vitaminy. Zároveň povzbudí i cirkulaci krve, takže pokožka bude odolnější proti stárnutí. Aplikujte ji každý týden.
Systém 4-2-4
Asiatky si čistí pleť systémem 4-2-4, který zahrnuje desetiminutový cyklus čištění a péče o pleť. První čtyři minuty věnujte odlíčení pleti krku a dekoltu. Použijte hydrofilní olej, který kůži vyčistí a zvláční. Během dalších dvou minut navlhčete japonskou konjakovou houbičku (funguje jako jemný peeling), naneste na ni čisticí pěnu a masírujte obličej.
Poslední čtyři minuty dopřejte pleti kombinovaný oplach. Tedy oplachujte ji dvě minuty teplou a závěrečné dvě minuty studenou vodou. Nakonec celý obličej dočistěte pleťovým tonikem, které uzavře póry.
Výsledný efekt: Pleť je prokrvená, hebká a růžová.
