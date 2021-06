Tohle zvláštní ovoce je původem z Číny, kde se mu také říkalo mihou tao, což znamená něco jako „sluneční broskev“. Teprve na začátku 20. století přenesla misionářka jménem Isabel Fraserová ovoce z Číny na Nový Zéland a tady v roce 1910 sklidili první novozélandské kiwi – a následoval hotový poprask. Postupně se dostalo až do USA a k nám do Evropy. Původní zelené kiwi doplnila ještě žlutá odrůda, jíž se také říká zlatá.

Kiwi se dnes pěstuje na vinicích podobně jako hrozny po celém světě na místech, jako je Čína, Nový Zéland, Severní Amerika, Jižní Afrika, Turecko, Austrálie, Itálie, Japonsko nebo Chile. Je bohaté na vitaminy (A, B, D, E, K a především C) i na minerály (hořčík, draslík, měď, železo a fosfor), antioxidanty a vlákninu. Jedno průměrně velké kiwi vám poskytne až 64 mg vitaminu C, což je asi 80 procent denní spotřeby pro dospělého člověka.

Můžete ho normálně konzumovat, vydlabat lžící z rozpůleného plodu nebo si ho přihodit do koktejlu s kousky manga, ananasu a jahod či do smoothie z kiwi džusu a špenátu, jablka a hrušky. Také ho lze nakrájet na kolečka a uložit do mrazáku, přijde vhod jako svačinka v horkém dni.

S čím vám kiwi pomůže?

Pročistí střeva a udržuje je v kondici, působí protizánětlivě a jako prevence zácpy.



Přispívá k produkci kolagenu, může pomoci zvýšit pružnost pokožky a hydrataci a redukovat vrásky, udržuje pokožku zdravou.



Kiwi poskytuje vitamin E, který chrání pokožku před poškozením od slunce.



Častá konzumace kiwi zlepšuje kvalitu a délku spánku.



Draslík v kiwi uvolňuje krevní cévy, pomáhá udržet optimální krevní tlak a snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.



Poslouží i jako prevence ledvinových kamenů a rakoviny.



Vitamin K obsažený v kiwi také hraje důležitou roli při srážení krve, konzumace kiwi je prevencí osteoporózy.



Maska na zralou a unavenou pleť

Maska zabraňuje zužování cév a žil a uklidňuje podrážděnou pokožku. Potřebujete na ni jen kiwi a tvaroh.

1. Promíchejte dvě lžíce dřeně kiwi se lžící měkkého tvarohu.

2. Po důkladném rozmíchání naneste kašičku na obličej a krk a nechte asi čtvrt hodiny působit.

3. Potom smyjte vlažnou vodou a pleť ošetřete běžným způsobem.

Čaj na vysoký tlak

K přípravě čaje, který vám sníží tlak, smíchejte rovným dílem zelený čaj a sušené kiwi. Lžičku směsi nasypte do šálku a zalijte vodou ohřátou na 80 °C. Nechte spařit asi 3 minuty. Čaj popíjejte vlažný.

Džem z kiwi na imunitu

Ingredience: 9 plodů kiwi

1,5 kg kyselých jablek

0,5 kg medu

600 g cukru

2 lžíce citronové šťávy



1. Kiwi a jablka nejprve oloupejte a nakrájejte na kostičky. Med a cukr zalijte polovinou sklenky vody, pomalu ohřívejte, než se rozpustí. Do vzniklého sirupu nasypte ovoce a přidejte citronovou šťávu.



2. Pak zmírněte oheň a za stálého míchání vařte asi 30 minut. Horký džem dejte do zavařovacích sklenic a zašroubujte víčka.

Kandované ovoce proti depresi

Kilogram zralých kiwi dejte do horkého sirupu, připraveného ze sklenky vody a 0,5 kg cukru. Potom odstavte na noc. Druhý den přidejte 0,5 kg cukru a vše zahřívejte na pánvi tak dlouho, až směs zesklovatí.

Koktejl plný vitaminů

Posilující koktejl je vhodný jako odpolední svačina. Oloupejte tři zralá kiwi, jeden zralý banán a jablko, všechno nakrájejte na menší kousky a vložte do mixéru. Rozmixujte. Přidejte lžičku pšeničných klíčků, dvě lžičky cukru, dvě lžičky mandlových lupínků a znovu mixujte. Pak přilijte 350 ml mléka a opět vše pomixujte. Hotový koktejl nalijte do sklenic, které můžete ozdobit plátky kiwi. Chutná nejlépe hned, jak ho připravíte.

Křehký koláč s mascarpone a kiwi

Na těsto:

250 g hladké mouky

50 g moučkového cukru

150 g másla

1 vejce

1 lžíci nastrouhané citronové kůry Na náplň:

250 g mascarpone

200 ml zakysané smetany

150 g moučkového cukru

1 sáček vanilkového cukru

šťávu z 1 citronu Na dohotovení:

4 kiwi (2 zlaté a 2 zelené)

lístky čerstvé máty

1. Mouku prosejeme do mísy spolu s moučkovým cukrem, přidáme na kousky nakrájené máslo, vejce, kůru z citronu a vypracujeme pevné těsto, které necháme v chladu asi hodinu odležet. Poté ho rozválíme na tenký plát, kterým vyložíme obdélníkovou formu (10 x 24 cm), těsto dobře přitiskneme k okrajům formy.



2. Na těsto položíme alobal a nasypeme fazole na pečení. Pečeme při 160 °C zhruba 50 minut. Po upečení fazole i alobal odstraníme a necháme vychladnout ve formě.

3. Mascarpone smícháme se zakysanou smetanou, oběma cukry a citronovou šťávou, náplň rozetřeme do vychladlého korpusu. Kiwi oloupeme a nakrájíme na plátky, poté je ozdobně rozložíme na povrch náplně a přidáme lístky máty.

Domácí ovocné nanuky

Suroviny:

150 g ovoce (maliny, ostružiny, kiwi)

3 lžíce medu

200 g řeckého jogurtu

100 g kokosové vody

1. Ovoce omyjte, větší maliny a ostružiny rozkrájejte na půlky. Kiwi oloupejte, pak nakrájejte na plátky a ty ještě na čtvrtiny.



2. V misce smíchejte jogurt s kokosovou vodou a medem.

3. Do formiček na nanuky střídavě navrstvěte ovoce a jogurtovou směs.

4. Do směsi vložte dřívko a nechte v mrazáku zatuhnout, ideálně přes noc.

Zelené smoothie

Avokádo podélně prokrojte, vyndejte z něj pecku a poté dužninu, budete potřebovat jen půlku. Oloupejte čtyři kiwi a dvě jablka a všechno společně s avokádem, hrstí čerstvých špenátových listů a 150 ml vody rozmixujte dohladka. Smoothie rozlijte do skleniček a podávejte.