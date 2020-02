Určitě se vám už stalo, že na vás ze zapadlé zásuvky „vyskočil“ krémík, který měl to nejlepší už dávno za sebou. I když se vám zdá, že vypadá a voní stále stejně, zdání často klame.

A jak dlouho si tedy kosmetičtí pomocníci udrží svou kondici? Každý jinak. Kromě data expirace (označuje dobu, po jejímž uplynutí se již nedoporučuje přípravky používat) záleží mimo jiné také na způsobu, jakým je skladujete.



Ve tmě, v chladu a suchu

Ano, přesně takhle je to značka ideál. Pokud si vystavíte vyfintěnou krabičku s krémem nebo flakon s parfémem na poličku zalitou sluncem, můžete datum spotřeby řešit, jak chcete. V horku, na slunci nebo třeba v koupelně plné páry se totiž kosmetika kazí téměř kosmickou rychlostí.



Mnohem více se jí bude líbit například v šeru spodních zásuvek v chladnější místnosti a po každém použití nezapomínejte ani na pečlivé uzavírání dóziček, aby se do nich zbytečně nedostával vzduch.

Pokud chcete, aby si – především krémy – zachovaly svou kvalitu a nepořádaly v nich večírky mraky bakterií, vždy si před aplikací umyjte ruce nebo je nabírejte kosmetickou špachtličkou.

Velmi praktické jsou produkty s dávkovačem či v tubě, díky kterým se přenos nejrůznějších bakterií minimalizuje. Pokud se vám zdá, že přípravky mění konzistenci, barvu, případně ztrácí příjemnou vůni ještě před doporučeným datem spotřeby, nepatří na kůži, ale do odpadkového koše.

Krémy a tělová mléka

Mléko v otevřené lahvičce v pohodě vydrží asi rok, krémy pak o něco méně. Ochranné faktory u opalovacích přípravků zůstanou stabilní zhruba rok, ty samoopalovací maximálně půl roku.

Vyšší teploty totiž rychle snižují funkčnost samoopalovací účinné složky DHA, a tak se tyto přípravky kazí nejdříve. Obecně pak platí, že čím tmavší obal a menší otvor, tím delší je doba trvanlivosti obsahu

Make-upy, pudry, tvářenky, rtěnky, oční stíny a laky na nehty

Tekuté make-upy vydrží asi jeden a půl roku, pudříky dokonce několik let. Krémové oční stíny a krémové tvářenky mají po sezoně zhruba po roce.

Kajalové tužky, tužky na obočí a konturky používejte maximálně tři roky. Rtěnky vydrží zhruba dva roky, pokud je budete nanášet kosmetickým štětečkem, pak i déle.

Laky na nehty si správnou konzistenci udrží přibližně dva roky, občas je ale „proklepněte“.

Řasenky, přírodní produkty a biokosmetika

I když se obvykle říká, že přírodní produkty a biopřípravky se kazí mnohem rychleji než klasická kosmetika, není to úplně pravda. Při nesprávném používání se v nich ovšem můžou rychleji množit bakterie.

Co se týče používané řasenky, dejte jí sbohem nejlépe již po třech měsících. U ní totiž nelze zabránit přenosu bakterií, navíc má sklon vysychat a začít se drolit.

Vůně: parfémy, toaletní vody

Pokud je správně skladujete, jsou právě parfémy tím největším držákem. Obsahují totiž alkohol, který je konzervuje.



Otevřené mohou vydržet až tři roky, v originálním obalu pak klidně dvakrát tolik, někdy dokonce déle.

Šampony a kúry vydrží asi rok

Šampony a kúry vydrží asi rok. Sprchové gely a pěny do koupele můžete používat i přes tři roky (nenačaté!), protože obsahují aktivní mycí látky bránící tvorbě bakterií.

Čisticí či odličovací mléko spotřebujte během šesti až deseti měsíců, čisticí pěny a gely vydrží přibližně jeden rok. Produkty ale neřeďte vodou, mohly by se v nich začít množit bakterie.

Jak je to s označením trvanlivosti?

Nejčastěji se můžete setkat s těmito dvěma základními alternativami:

* Trvanlivost neotevřeného kosmetického přípravku je do 30 měsíců: V tomto případě by mělo být na obalu uvedeno datum spotřeby, například 04/2020. To znamená, že tuto kosmetiku se doporučuje spotřebovat do konce dubna příštího roku.

* Expirace neotevřeného produktu je vyšší než 30 měsíců: Na obalu najdete symbol otevřeného kelímku s číslem uvnitř, které znamená, kolik měsíců můžete produkt používat, pokud ho otevřete, a to i v případě, že datum expirace ještě neproběhlo.

* Pokud produkty na obalu žádné zřetelné označení nemají, raději je nekupujte. Někdy se stává, že nabízeným produktům doba expirace již vypršela – může se to stát třeba u několika kousků v regálu. Proto si toto datum vždy zkontrolujte ještě před nákupem. Některé produkty můžou mít datum spotřeby vyznačené pouze na krabičce, nikoliv na výrobku samotném. Proto krabičku pro jistotu nevyhazujte. Vzhledem k tomu, že každá kosmetická značka má svůj způsob značení výrobní šarže, a proto můžete při rozlišení trochu tápat, využijte webové stránky www.checkfresh.com či www.checkcosmetic.net, kde po zadání názvu značky a kódu zjistíte, co potřebujete.

Ke kosmetickým přípravkům neodmyslitelně patří také nejrůznější aplikační štětce. Případnému podráždění pleti předejdete tím, že je budete pravidelně čistit či prát buď speciálními ubrousky, roztoky nebo jemným šamponem.