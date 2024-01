I kosmetika se může zkazit. Jak ji skladovat a kdy ji hodit do koše?

Mnoho produktů je vybaveno datem spotřeby, případně je aspoň uvedeno, jak dlouho po otevření se mohou používat. To uvádí symbol otevřeného kelímku, který najdete obvykle vedle označení objemu kosmetiky. V kelímku je informace typu 12M nebo 24M, to znamená rok či dva od odstranění obalu.

Ale pozor, nelze to brát dogmaticky. Když se přípravek stane součástí vaší běžné péče, není vyloučeno, že si ho znehodnotíte před datem spotřeby. Jak je to možné?

Vodní nebezpečí

Mikrobiologická kontaminace je tu prostě hned. Nejvíce hrozí výrobkům na bázi vody, jde například o pleťové vody bez alkoholu či pleťové krémy. Riziko je nejvyšší u přípravků, do kterých saháte konečky prstů. Pokud výrobek neobsahuje vodu, je to z hlediska mikrobiologické stability výhra, i když ho budete nabírat prsty.

Riziko kontaminace je nízké i pro další přípravky – například ty s extrémním pH, třeba tradiční mýdla, nebo s vysokým obsahem lihu, jako jsou parfémy. Opatrně je ale nutné zacházet s přírodní kosmetikou, ta často obsahuje konzervanty, které snesou méně zátěže. Výrobky obsahující parabeny, phenoxyethanol a další účinné konzervanty toho vydrží víc, mnohdy „fungují“ i po uplynutí doby spotřeby.

Zákony trvanlivosti

Jinými slovy, o kosmetiku je třeba se řádně starat, je nezbytné dodržovat určitá pravidla. Dekorativku nikomu nepůjčujte, ani těm nejbližším, což platí taktéž u krémů, které se nabírají prsty.

Po každém použití by se výrobek měl pečlivě uzavřít. Zejména ten, na jehož povrch by jinak dopadal prach a spóry plísní, které běžně neviditelně lítají vzduchem i v nejčistší domácnosti.

Kosmetiku skladujte ideálně na suchém a nepřetopeném místě. Pokud víte, že ji nebudete ihned používat, není od věci uschovat ji v mezičase do lednice či klidně do chladné spíže. Samozřejmě po prozkoumání doporučeného skladování přímo na obalu, protože některým výrobkům chlad moc nesvědčí. Saháte-li do nich prsty, nezapomeňte si před tím umýt ruce nebo – a to je vůbec nejlepší – používejte čistou kosmetickou špachtličku.