Kdo neměl džíny z Tuzexu, jako by nebyl

Kdo by aspoň jedny nechtěl třeba za maturitu? Škemrali o ně mladí a rodiče je museli shánět „pod rukou“. Řeč je o džínách, texaskách či riflích. Módním fenoménu, na který se za minulého režimu stály fronty jak na banány a u nás je navždy spojený s bony, veksláky a Tuzexem. Dobovou expozici unikátních originálních kousků džínů z 80. let otevírá 30. května 2023 Retro muzeum Praha ve 4. patře Obchodního domu Kotva. Ukáže až 30 džínových módních kousků jako kalhoty, sukně, bundy, laclové kalhoty tehdejších i světových značek. Zcela nová část o džínové kultuře se otevírá k ročnímu výročí muzea, do kterého zatím zavítalo 55 000 návštěvníků.

Džíny – to byl Tuzex, bony a veksláci. Výstižná zkratka jedné kapitoly naší minulosti. Tehdy móda východního bloku měla typickou šedou tvář, kterou právě džínový trend rozčísnul poprvé v 60. letech. A neměl to u nás lehké. Původní praktický kousek oblečení námořníků, zlatokopů a dělníků s kapsami zpevněnými nýty vešel do módního světa jako symbol vzdoru proti společnosti. Za nevhodný a neslušný kousek k běžnému nošení byl označován i v zemi původu. Ale přesto, nebo právě proto, postupně dobyl módní svět. Od doby, kdy James Dean rebeloval v Americe, ale uplynulo ještě mnoho let, než se staly džíny běžnou součástí šatníků obyvatel východního bloku.

Nosit originální džíny bylo snem mnoha mladých lidí po celém světě. Dostat je u nás ale bylo za minulého režimu dost komplikované. Daly se sehnat téměř výhradně pouze v Tuzexu, ve valutových obchodech Podniku zahraničního obchodu řízených státem. Džíny k Ježíšku tak mohly mít za sebou poměrně zajímavý příběh na hraně tehdejšího zákona, kdy v hlavní roli vystupovaly podvody se zahraniční měnou a kupčení s bony (poukazy na nákupy právě v Tuzexu).

Tuzex bylo jediné místo v Československu, kde se daly pořídit originální džíny světové značky. Pokud jste neměli známosti přímo v zahraničí. Nejvíce žádané byly džíny značky Levi’s. Už od šedesátých let byly v Československu k sehnání rifle – tedy džíny italské značky Rifle, které daly u nás tomuto kousku oblečení obecný název. Nikde jinde by totiž názvu rifle asi lidé nerozuměli.

„Samozřejmě, že i u nás se podniky snažily o to dohánět módní trendy a džíny vyrábět. Nicméně v Československu na jejich výrobu neexistovaly technologie do 80. let. Tuzexové zboží bylo vnímáno až do konce trvání režimu jako exkluzivní a platilo to i o džínách. Ostatní pokusy o denimové oblečení byly vnímány spíše jako směšná náhražka a snaha režimu být moderní,“ vysvětluje kurátor expozice Džíny z Tuzexu Michal Petrov, autor knih Retro ČS 1, 2, 3 a Jeans Story, které jsou k zakoupení na pokladně retro muzea v Kotvě.

V 80. letech ale džínová móda naplno zaplavila ulice a hlavně diskotéky. Ať stěží získané originální kousky, tak produkty československých módních domů, sukně, tašky, bundy, kalhoty různých vzorů z džínoviny rozhodně nechyběly v šatníku především mladých lidí.

V Retro muzeu Praha je k prohlédnutí unikátní sbírka dobových džínů, která čítá až 30 kusů. V 8 velkých vitrínách návštěvníci najdou džíny s laclem, džínové sukně, džínové bundy a mnoho dalších módních kousků z denimu. Expozici doplňují velkoformátové fotografie a mnoho zajímavých informací z džínové kultury.

„Tuto výstavu jsme připravili jako novinku k ročnímu výročí otevření Retro muzea Praha, stejně jako k 150. výročí patentování výroby džínů v Americe. Retro muzeum v Kotvě za první rok jeho existence navštívilo 55 000 návštěvníků,“ doplňuje ředitel muzea Robert Vůjtek a zve k návštěvě sbírky, která se stává součástí stálé expozice.

→ Víte, že…? Letos slaví džíny 150 let? 20. května 1873 si nechal jejich výrobu patentovat Jacob Davis a Levi Strauss v San Francisku ve Spojených státech. Zajímavostí je, že oba pánové pocházejí z Evropy. Takže džíny jsou vlastně doma „tady“.

→ Víte, že…? Zřejmě jedny z prvních džínů v Československu měl na sobě Václav Neckář v roce 1965, když v nich natáčel na Karlově mostě písničku pro Studio A?

→ Víte, že…? V roce 1985 dělal průměrný plat 2920 Kčs. Obvyklá cena džínů v té době byla 130 tuzexových korun, které se směňovaly obvykle v kursu 1:5. Za zmíněnou průměrnou mzdu si tedy člověk mohl koupit zhruba 4 a půl páru džínových kalhot.

O Retro muzeu Praha

Během prvního roku zavítalo do muzea 55 000 návštěvníků. Muzeum je umístěno ve čtvrtém patře OD Kotva a představuje design, trendy i běžný život v 70. a 80. letech minulého století v Československu. Rozkládá se na více než 2 000 metrech čtverečních a ukazuje dnes již více než 12 000 unikátních předmětů. Husákovy děti a jejich rodiče mohou v Retro muzeu Praha zavzpomínat, ti mladší se zase atraktivním způsobem seznámit s nedávnou historií. www.retromuzeumpraha.cz

Retro muzeum Praha, OD Kotva, 4. patro

Náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha 1

Otevírací doba: denně 9:00 –⁠ 20:00