Nebojte se, není nutné koupat se v kafíčku, stačí se zaměřit na kofein, který káva obsahuje. Tato přírodní látka se nachází nejen v kávových zrnech, ale i v čajových lístcích. Zpravidla ji přijímáte vnitřně prostřednictvím povzbuzujících nápojů, nicméně praxe ukázala, že kofein dokáže velmi dobře pronikat také přes pokožku.
A právě toho dnes účinně využívá moderní kosmetika, ať už jde o boj proti stárnutí a otokům pod očima, o vypadávání vlasů nebo projevy celulitidy. Jak tedy kofein na tělo působí?
Vyzkoušejte mocné účinky kávy
- Tekuté kávové mýdlo: Připravte si na něj půl šálku kávové sedliny, čtvrt kostky základního tuhého mýdla, lžíci olivového oleje a čtyři šálky vody. Nastrouhejte mýdlo a dejte vařit s vodou, dokud vám v hrnci nevznikne do kaše. Přidejte olej a nechte vychladnout. Pak směs rozmixujte a smíchejte se sedlinou. Přelijte mýdlo do dávkovače a můžete začít používat. Je jemné a hydratuje.
- Kávový peeling: Smíchejte po šálku mleté kávy, strouhaného kokosu a medu, k tomu následně přidejte půl šálku hnědého cukru, práškového kakaa a mandlového oleje. Provoňte pár kapkami oblíbeného esenciálního oleje a uložte do sklenice. V uzavřené nádobě vám vydrží i několik týdnů. Peeling používejte zhruba dvakrát týdně, zejména na oblast stehen a boků.
- Omlazující kávová maska: Lžíci kávové sedliny dejte do misky. Přidejte dvě lžíce nahrubo pomletých ovesných vloček a lžíci medu. Vše spojte a naneste na vyčištěnou pleť. Nechte působit aspoň čtvrt hodiny a poté opláchněte.
Pomocník proti kruhům pod očima
Tmavé kruhy a váčky pod očima dokážou potrápit i jinak svěží tvář. Kofein zde působí hned několika způsoby – omezuje zadržování vody, podporuje krevní oběh a napomáhá zvýšené tvorbě kolagenu.
Díky tomu může pleť v okolí očí působit jasněji a otoky se dočasně zmírní. Je však dobré počítat s tím, že efekt není trvalý. Pokud jsou váčky geneticky dané, kosmetika je neodstraní. Po probdělé noci ale dokáže kofeinová péče viditelně ulevit.
Energie pro vlasové kořínky
Kofein nachází uplatnění také v péči o vlasy. Stimuluje prokrvení vlasové pokožky a ovlivňuje procesy ve vlasových folikulech. Působí proti vlivu testosteronu, který může oslabovat vlasové kořínky a přispívat k jejich vypadávání.
Pravidelné používání přípravků s obsahem kofeinu tak může podpořit vitalitu vlasů a zlepšit jejich kvalitu i vzhled.
Ochrana před sluncem i stárnutím
Během slunečných dnů je pleť vystavena intenzivnímu UV záření, které urychluje její stárnutí a podporuje vznik volných radikálů. Ty poškozují kožní buňky a narušují strukturu kolagenu i elastinu.
Kofein má však antioxidační účinky, pomáhá omezit vznik volných radikálů a brání nežádoucímu působení enzymů, které rozkládají podpůrná vlákna v pokožce. Díky tomu může přispět k ochraně pružnosti a mladistvého vzhledu pleti.
Nepřítel pomerančové kůže
Celulitida se projevuje nerovnostmi a drobnými dolíčky na stehnech, hýždích, bocích i pažích. Není náhoda, že se kofein nebo výtažek ze zeleného čaje často objevuje ve složení přípravků proti celulitidě. Studie naznačují, že kofein pomáhá zmenšovat tukové buňky, zároveň podporuje prokrvení a mírně stahuje cévy. Výsledkem může být pevnější, hladší a pružnější vzhled pokožky v problematických partiích.
Článek vznikl pro časopis Tina.