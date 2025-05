Junior Hair Show 2025: Příležitost, která studenty posouvá dál

Celým večerem provázela moderátorka Mahulena Bočanová. Na scéně se postupně představili studenti tří odborných škol, včetně Metropolitní umělecké střední školy z Prahy. Každý tým připravil vlastní tematické vystoupení – například Letopisy Narnie nebo Podmořský svět. Nešlo jen o účesy, ale o práci s výrazem, barvami, stylingem i celkovou prezentací.

V další části programu vystoupil italský tým HEAD UP by Selective Professional, který předvedl kolekci zaměřenou na precizní střihy a aktuální trendy.

Burlesque od Tomáše Arsova

Závěr večera patřil Tomáši Arsovovi, který představil vlastní show Burlesque. Stylizované vystoupení inspirované světem kabaretu spojilo vlasovou tvorbu s módním přesahem.

„Chtěl jsem ukázat, že účes může být součástí příběhu. Burlesque je hravé, nadsazené, ale technicky náročné. A právě to mě na tom baví,“ říká Arsov.

Tomáš Arsov se dlouhodobě věnuje vzdělávání mladých kadeřníků – učí na odborné škole a vede vlastní akademii. V této roli je pro studenty často důležitým mentorem.

„Učení nikdy nekončí. Ať jste na začátku, nebo děláte vlasy dvacet let, vždycky se můžete posunout dál. To se snažím studentům předat,“ dodává.

Tomáš Kotlár muž za celou akcí

Autorem celé myšlenky je Tomáš Kotlár, který Junior Hair Show založil a každoročně ji připravuje. Předtím několik desetiletí pořádal známou Picasso Hair Show, určenou profesionálům. Junior Hair Show na tuto tradici navazuje, ale zaměřuje se výhradně na studenty. Kotlár chce mladým lidem nabídnout příležitost vystoupit z běžné výuky, zažít práci v reálných podmínkách a propojit se s profesionálním světem – bez soutěžního tlaku, ale s důrazem na zkušenost a osobní růst.

Společná vize pro další ročník

Plány do budoucna ukazují, že tato vize má pokračování. V příštím roce se tým Tomáše Kotlára spojí s Tomášem Arsovem a připraví Junior Hair Show společně. Arsov se bude na programu znovu aktivně podílet.

„Občas je to hodně těžké, ale mám za sebou skvělý tým, takže věřím, že společně připravíme pro diváky na příští rok něco, co v České republice nemá obdoby. A uděláme to tak, aby to bylo světové a diváci se měli na co těšit,“ dodává Arsov.

Junior Hair Show nabízí studentům bezpečné prostředí pro experimentování, zkoušení a kreativitu. Získávají tak zkušenost, kterou jim běžná výuka často nemůže nabídnout – možnost vystoupit na veřejnosti, pracovat v týmu a dostat zpětnou vazbu od lidí přímo z praxe.