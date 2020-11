Možná jste se sebou celkem spokojená, jen ty džíny by mohly být o něco volnější... Přísná dieta se spoustou odříkání není nutná, vyzkoušejte spíše naše jogurtové mlsání – to je pro vás to pravé ořechové. Chutná dobře, udržuje tělo v kondici a bez problémů vás zbaví až dvou kilogramů. V krátkém čase tak získáte zpět svou vysněnou postavu.

Základem je přírodní jogurt

Díky jogurtu zhubnete rychleji, než byste si po první lžičce asi myslela. Vysoký obsah bílkovin zasytí na dlouhou dobu, stimuluje spalování tuků větší rychlostí a společně s obsaženým vápníkem podporuje budování svalové hmoty.

Bakterie kyseliny mléčné jsou pak prospěšné pro střevní mikroflóru, především když se musí vyrovnat s takovou zátěží, jako je cukr a tuky.

Zdravá a nenarušená střevní mikroflóra je základem správně fungujícího zažívání, které je nezbytné pro ploché břicho.

Ovšem pozor – tenhle účinek má jen přírodní jogurt. Ovocný obsahuje moc cukru, což škodí prospěšným bakteriím, takže byste nedosáhla požadovaného účinku.

Záleží na správném namíchání

Přírodní jogurt je už sám o sobě velkým pomocníkem hubnutí. A když se ještě zkombinuje se třemi superpotravinami, je jeho účinek mnohonásobně větší. Do nákupního košíku si tak dejte spolu s netučným přírodním jogurtem ještě chia semínka, ječné vločky a granátové jablko. Všechny tyhle potraviny mají prokazatelně podpůrný účinek na hubnutí a kromě toho jsou také moc chutné.

Jak to funguje se zeštíhlujícím jogurtem?

Jednoduše nahraďte jedno hlavní jídlo zeštíhlujícím jogurtem. Smíchejte vždy 300 g netučného přírodního jogurtu s jednou lžičkou chia semínek, 2 lžícemi ječných vloček a 1 lžící semínek z granátového jablka. Nechte krátce odstát, aby vločky nabobtnaly, a je hotovo. Chutná vám to? Tak to je dobře. Pokračujte a udělejte si z jednoho jogurtového jídla každodenní návyk.