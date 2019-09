Užít si příjemný podvečer jste si mohli společně s Hell Navrátilovou, Michaelou Habáňovou a Leou Šteflíčkovou. Jóga proběhla pod vedením Andy Pavelcové z Fitfab Strong. Podívejte se, jak event vypadal!

Event vznikl v rámci kampaně Soft & Strong značky Always a pojali jsme to jako oslavu ženství v té nejkrásnější podobně a tou je právě něžná síla. Kdy se cítíte něžné a kdy se naopak cítíte silné?

Hell Navrátilová– YouTuberka

,,Já se například cítím jemně, když se hezky obléknu a můžu jít s holkama na nějaký klasicky holčičí pití. A kdy se cítím silně? Když řeknu co chci, i když se to lidem nemusí líbit. Ten pocit, že jste svoje potřeby upřednostnili před potřeby ostatních. Konečně myslet na sebe! To je pro mě v tuhle dobu síla.“





Lea Šteflíčková– Česká Miss 2018

,,Jóga mně osobně pomohla k tomu, abych se jako žena cítila silněji.“

A jaké jsou hlavní benefity Always Platinum?

100% ochrana a jemnost!