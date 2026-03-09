Nemyslete si, že když si tělo během zimy pěkně hoví v teplém oblečení, nic ho netrápí a nástrahy počasí a okolního prostředí na ně nemohou. Problémy můžou způsobovat i oděvy z umělých vláken, nevhodné oblečení, ve kterém se zbytečně potíme, a podobně.
Postavte se, nejlépe v rouše Evině, pěkně před zrcadlo a udělejte si inventuru. Co možná uvidíte? Suchou, napjatou, mdlou, šupinatou kůži, v dekoltu nové vrásky, drsné ruce, hrubé lokty, suché holeně, celulitidu, strie... Je nejvyšší čas, probudit své tělo.
Co do sprchy?
Sprchování je oblíbené z řady důvodů: šetří čas i vodu, je hygieničtější a i při něm si lze dopřát relax, když ze sebe necháte proudy vody stékat i starosti a stres. Vůně, příjemné textury a samozřejmě vhodné složení mycích přípravků prožitky jen umocní.
Jemný, ale důkladný tělový peeling odstraní odumřelé kožní buňky, zvýší pevnost, pružnost, hladkost i jas s pokožky a povzbudí smysly. Důležité složky z následné péče pak snáze a rychleji pronikají do kůže.
Co do vany?
Pro spoustu lidí je vana plná teplé vody symbolem slastného relaxu a očisty. Pozitivní účinky můžete posílit koupelovými přísadami, třeba solí do koupele, pěnou, olejem, koupelovou bombou, šumivou tabletou, vonnými esencemi. Teplou koupel si dopřávejte raději večer než ráno a ve vodě buďte maximálně patnáct až dvacet minut.
Ruce mohou mládnout
Víte, že nejvíc v zimě trpí ruce? Zatímco tvář se před chladem, větrem, sněhem snažíme chránit a dobře o ni pečovat, na ruce často zapomínáme. Ruce jsou ale v zimě přímo „na ráně“. I v mrazech chodíme bez rukavic, často (což je z hygienického hlediska správné!) si je myjeme, přecházíme ze zimy do teplého a suchého vzduchu v místnostech.
Není divu, že kůže na rukou trpí. Hlídejte, čím si ruce myjete – mýdla s vyšším pH narušují přirozenou bariéru kůže a zbytečně ji vysušují. Používejte rukavice – do zimy i na některé práce při úklidu, na zahradě atd. A hlavně ruce, ideálně ihned po umytí, mažte výživnými a hydratačními krémy.
O stupínek výš
Přímo na tělo
Aplikovat na obličej pleťový krém je normální. Je pro vás s stejnou samozřejmostí také pravidelné používání tělového ho přípravku, nejlépe hydratačního a výživného?
Pokožka celého těla si zaslouží opravdu poctivé opečovávání. Hydratace, výživa, boj proti celulitidě a další specifické účinky produktů jsou výraznější, pokud je péče vrstvená ve více krocích.
Potřebujete-li cílenější, účinnější a důraznější efekt, použijte před aplikací tělové péče tělové sérum. Je to koncentrovaný lehký přípravek s vyšším podílem aktivních látek, které pronikají do hlubších vrstev pokožky. Kombinace tělové sérum + tělový krém (mléko, olej), to je vyšší stupeň péče.
Co je kožní bariéra?
Je to ochranná vrstva na povrchu kůže, která funguje jako štít proti vnějším vlivům a brání také zbytečným ztrátám vlhkosti. Pokud je v dobré kondici, je pokožka pružná, klidná a odolná. Jakmile se ale bariéra naruší, vlhkost se začne z kůže rychleji odpařovat, a ta reaguje nepříjemnými projevy.
Jak vypadá vaše kůže?
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.