Jaro je za dveřmi. Dejte své pleti přesně to, co po zimě potřebuje

Jako by to bylo včera, co jsme rozbalovali dárky pod vánočním stromkem, a za pár dní už začne první jarní měsíc. Oteplí se, budeme odkládat vrstvy oblečení a najednou se ukáže, co všechno jsme v péči o pokožku těla v zimě zanedbali.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
19 fotografií

Nemyslete si, že když si tělo během zimy pěkně hoví v teplém oblečení, nic ho netrápí a nástrahy počasí a okolního prostředí na ně nemohou. Problémy můžou způsobovat i oděvy z umělých vláken, nevhodné oblečení, ve kterém se zbytečně potíme, a podobně.

Postavte se, nejlépe v rouše Evině, pěkně před zrcadlo a udělejte si inventuru. Co možná uvidíte? Suchou, napjatou, mdlou, šupinatou kůži, v dekoltu nové vrásky, drsné ruce, hrubé lokty, suché holeně, celulitidu, strie... Je nejvyšší čas, probudit své tělo.

Co do sprchy?

Sprchování je oblíbené z řady důvodů: šetří čas i vodu, je hygieničtější a i při něm si lze dopřát relax, když ze sebe necháte proudy vody stékat i starosti a stres. Vůně, příjemné textury a samozřejmě vhodné složení mycích přípravků prožitky jen umocní.

Jemný, ale důkladný tělový peeling odstraní odumřelé kožní buňky, zvýší pevnost, pružnost, hladkost i jas s pokožky a povzbudí smysly. Důležité složky z následné péče pak snáze a rychleji pronikají do kůže.

Co do vany?

Pro spoustu lidí je vana plná teplé vody symbolem slastného relaxu a očisty. Pozitivní účinky můžete posílit koupelovými přísadami, třeba solí do koupele, pěnou, olejem, koupelovou bombou, šumivou tabletou, vonnými esencemi. Teplou koupel si dopřávejte raději večer než ráno a ve vodě buďte maximálně patnáct až dvacet minut.

Ruce mohou mládnout

Víte, že nejvíc v zimě trpí ruce? Zatímco tvář se před chladem, větrem, sněhem snažíme chránit a dobře o ni pečovat, na ruce často zapomínáme. Ruce jsou ale v zimě přímo „na ráně“. I v mrazech chodíme bez rukavic, často (což je z hygienického hlediska správné!) si je myjeme, přecházíme ze zimy do teplého a suchého vzduchu v místnostech.

Není divu, že kůže na rukou trpí. Hlídejte, čím si ruce myjete – mýdla s vyšším pH narušují přirozenou bariéru kůže a zbytečně ji vysušují. Používejte rukavice – do zimy i na některé práce při úklidu, na zahradě atd. A hlavně ruce, ideálně ihned po umytí, mažte výživnými a hydratačními krémy.

O stupínek výš

Přímo na tělo

Aplikovat na obličej pleťový krém je normální. Je pro vás s stejnou samozřejmostí také pravidelné používání tělového ho přípravku, nejlépe hydratačního a výživného?

Pokožka celého těla si zaslouží opravdu poctivé opečovávání. Hydratace, výživa, boj proti celulitidě a další specifické účinky produktů jsou výraznější, pokud je péče vrstvená ve více krocích.

Potřebujete-li cílenější, účinnější a důraznější efekt, použijte před aplikací tělové péče tělové sérum. Je to koncentrovaný lehký přípravek s vyšším podílem aktivních látek, které pronikají do hlubších vrstev pokožky. Kombinace tělové sérum + tělový krém (mléko, olej), to je vyšší stupeň péče.

Co je kožní bariéra?

Je to ochranná vrstva na povrchu kůže, která funguje jako štít proti vnějším vlivům a brání také zbytečným ztrátám vlhkosti. Pokud je v dobré kondici, je pokožka pružná, klidná a odolná. Jakmile se ale bariéra naruší, vlhkost se začne z kůže rychleji odpařovat, a ta reaguje nepříjemnými projevy.

Lněné semínko, ultrapečující lehké tělové sérum pro posílení kožní bariéry, cena 299 Kč
Sympathy for the Skin, tělový banánovo-vanilkový krém s kakaovým máslem a mandlovým olejem, cena 750 Kč
Sprchový gel Derma Control Defend s kyselinou hyaluronovou a provitaminem B5, posiluje kožní bariéru, cena 115 Kč
Olejové sérum s extraktem z rostlinných kmenových buněk, redukuje celulitidu, strie a jizvy, cena 599 Kč
19 fotografií

Jak vypadá vaše kůže?

  • Je přesušená a šupinatá: Věřte, že snadno poznáte, když je toto váš problém, protože pokožka pne a svědí.
    Řešení: Pravidelná, intenzivnější péče s důrazem na hloubkově hydratační přípravky.
    • Je hrubá a drsná: Nic pěkného na pohled ani na dotek.
      Řešení: Opět důkladná hydratace a výživa, zhruba jednou týdně jemný peeling.
      • Je trochu mdlá a unavená: Není to se stavem vaší pokožky tak hrozné, ale k tomu, abyste byla úplně spokojená, ještě kousek chybí?
        Řešení: Věnujte péči o tělo víc pozornosti, zkuste přidat, nebo změnit některé používané přípravky, vyzkoušejte nové postupy.
        • Je citlivá, podrážděná, zarudlá: Kůže pálí, štípe, pne? Pak má nejspíš narušenou ochrannou bariéru, a tak reaguje až přehnaně na vnější vlivy.
          Řešení: Prověřte pečlivě složení používaných přípravků, zda neobsahují nějaké dráždivé složky. Je-li třeba, některé produkty na nějaký čas vynechte (opatrně např. s peelingem) a používejte jen ty se zklidňujícími látkami.
          • Je spálená a rudá: To trochu předbíháme, ale myslete na to, že sluneční paprsky budou mít čím dál větší grády a kůže, bledá po zimě, si s nimi nebude vědět rady.
            Řešení: SPF ochrana alespoň 30 na odhalené partie těla patří do kosmetické výbavy celoročně.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

