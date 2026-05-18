S příchodem jara se mění nejen počasí, ale i potřeby naší pokožky. Těžké zimní textury střídají lehčí, svěží produkty, které hydratují a nechávají pleť dýchat. Ideální je zařadit jemný peeling, například cukrový s hřejivou vanilkovo karamelovou vůní, který pokožku zbaví únavy a vrátí jí hebkost.
Ranní sprchu proměňte v aromaterapeutický rituál – bylinné gely s mátou či rozmarýnem povzbudí smysly a nastartují den.
Hydratace je klíčová i pro rty a ruce, které často trpí prvními slunečními paprsky. Vlasy ocení lehké, vyživující šampony a kondicionéry inspirované asijskou péčí, které dodají lesk i pružnost.
A pokud toužíte po jemném opálení, sáhněte po postupném samoopalování – dodá pokožce přirozený tón bez zátěže slunce.
Květen je také ideální pro nové vůně. Svěží květinové i citrusové kompozice podtrhnou vaši osobnost a dodají každému dni nádech elegance i radosti.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.