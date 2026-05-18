Užijte si voňavý máj. Tyto jarní kosmetické novinky jsou přesně pro vás

Květen je časem lehkosti, svěžesti a probouzející se krásy. Pleť i vlasy touží po hydrataci, jemnosti a nové energii. Dopřejte si malé rituály, které rozzáří vaši pokožku i náladu a připraví vás na slunečné dny.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

S příchodem jara se mění nejen počasí, ale i potřeby naší pokožky. Těžké zimní textury střídají lehčí, svěží produkty, které hydratují a nechávají pleť dýchat. Ideální je zařadit jemný peeling, například cukrový s hřejivou vanilkovo karamelovou vůní, který pokožku zbaví únavy a vrátí jí hebkost.

Ranní sprchu proměňte v aromaterapeutický rituál – bylinné gely s mátou či rozmarýnem povzbudí smysly a nastartují den.

Hydratace je klíčová i pro rty a ruce, které často trpí prvními slunečními paprsky. Vlasy ocení lehké, vyživující šampony a kondicionéry inspirované asijskou péčí, které dodají lesk i pružnost.

A pokud toužíte po jemném opálení, sáhněte po postupném samoopalování – dodá pokožce přirozený tón bez zátěže slunce.

Květen je také ideální pro nové vůně. Svěží květinové i citrusové kompozice podtrhnou vaši osobnost a dodají každému dni nádech elegance i radosti.

Ikona značky Nivea – legendární krém v modré krabičce, který nepřekonatelným způsobem pečuje a chrání každý typ pleti, je nyní k dostání v limitované edici. Vyberte si motiv oslavy života, darujte krém z lásky nebo pošlete netradičně štěstí. Složení je stále stejné , jak ho znáte a milujete, cena 95 Kč.
Ultralehká samoopalovací pěna Dove Summer Revived poskytuje přirozený opálený tón bez nutnosti vystavovat pokožku UV záření. Nadýchaná textura se snadno roztírá, rychle se vstřebává a umožňuje rovnoměrnou aplikaci skvrn či oranžového nádechu, cena 325 Kč.
Lehké tělové mléko Dove Summer Revived spojuje postupné samoopalování s intenzivní péčí o pokožku. Sametová textura se snadno roztírá, rychle se vstřebává a pomáhá vytvořit přirozený, rovnoměrný bronzový tón bez fleků, cena od 155 Kč.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

