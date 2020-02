Hlavně barevně

Jak už to tak bývá, s jarem je svět hned veselejší. Teploty stoupají, slunečních dní je více, zimní deprese pomalu odplouvají. Abyste naskočila na správnou vlnu pozitivní energie, zahrňte do stávajícího šatníku více barev. Nemusíte čekat na letní sezonu. I teď lze vyslyšet módní diktát světových návrhářů a stylistů, kteří velí oblékat se do šťavnatých odstínů žluté, modré, zelené a růžové.

Barevnost bude vévodit napříč doplňky. Bez obav můžete zvolit kombinaci smaragdové kabelky a fialových bot. Nezapomínejte ani na šperky. Pořiďte ty, které zdobí pestrobarevné kamínky, šňůrky, třásně. Zvláště inspirace dálným orientem je v tomto případě vítanou vzpruhou. Letos prim hraje ženskost a pohodlí. In budou balerínky se zúženou špičkou, nízké podpatky a malé kabelky.