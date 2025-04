Na letní sezonu se poctivě připravujeme – pořídíme si krémy nebo make-upy s ochranným faktorem, opalovací přípravky, vytáhneme brýle a klobouky. Ale jarní slunce nás často zastihne nepřipravené. Zasvítí, zrovna když si vyjdeme s kamarádkou na oběd, a tak zůstaneme sedět na zahrádce. A hned večer víme, že mělo opravdu sílu.

Proč je jarní slunce nebezpečnější než letní?

Na jaře je intenzita UV záření stejně vysoká jako v létě, ale naše kůže na ni není připravená. Po zimě je citlivější, dehydratovaná a bez jakékoliv „přirozené bariéry“ v podobě lehounkého opálení. To znamená, že spáleniny, pigmentové skvrny nebo dokonce sluneční alergie mohou přijít mnohem rychleji, než byste to čekali.

Pokud patříte mezi ty, kterým na slunci vyskakují červené fleky a puchýře, a máte pocit, že na jaře jsou ještě výraznější, rozhodně nejste sami. Vyrážka ze slunce neboli sluneční alergie, která se odborně nazývá polymorfní světelná erupce (ve zkratce PLE), postihuje spoustu lidí zejména na jaře.

Projevuje se svěděním, zarudnutím a drobnými puchýřky, které mohou být velmi nepříjemné a dlouho se hojí. Skvrny nebo puchýřky naskočí nejčastěji na viditelných částech těla, jako jsou paže nebo dekolt, a to den po pobytu na slunci, ale výjimkou není ani večerní projev po odpolední procházce s krátkým rukávem.

PLE více ohrožuje mladé ženy a osoby se světlou pletí a vyvolat ji může i sluneční záření, které pronikne přes sklo. Při dalším vystavování se slunci se příznaky mohou zhoršit a alergické reakce se pravděpodobně budou opakovat každý rok. Žádná lákavá vyhlídka, že? Dobrá zpráva ovšem je, že PLE není infekční a ani nemá žádnou prokázanou souvislost s rakovinou kůže.

Další nemilé kožní reakce

Na jaře může potrápit i acne aestivalis (takzvané Mallorca akné). To se objevuje nejčastěji kvůli kombinaci UV záření a některých složek obsažených v kosmetice (a to i v přípravcích s SPF). Jde třeba o emulgátory. Každý na ně ovšem reaguje jinak, a tak se nedá říct, které jsou ty škodlivé. Co vadí vám, nemusí u kolegyně způsobit vůbec nic.

Další formou trápení je svědivá fotoreakce. Ta je zánětlivou reakcí vyvolanou UV zářením po zcitlivění pokožky určitými látkami, jako jsou třeba parfémy, barviva, rostlinné složky nebo i léky.

Slunce a vrásky: nekompromisní dvojka Nejde ale jen o okamžité a viditelné kožní projevy, ale i o ty dlouhodobé. UV záření poškozuje tvorbu kolagenu a elastinu v pleti, což vede k předčasnému stárnutí. Ano, zase ty vrásky. A je úplně jedno, jestli do vás proniknou UV paprsky v létě u moře, nebo na procházce ve městě cestou z práce. Pravidelná ochrana pleti je nutnost, ne dovolenkový nadstandard.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.