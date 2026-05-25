Jarní restart vaší krásy: co potřebují vlasy, pleť i pokožka těla?

Komerční sdělení   14:00
Zima umí být k pokožce i vlasům nekompromisní. Suchý vzduch, střídání teplot, méně slunce, únava i delší pobyt v interiéru se často podepíše tam, kde je to vidět nejrychleji – v očním okolí, na kvalitě vlasů a celkovém pocitu pokožky. Jaro proto nemusí znamenat jen změnu šatníku nebo lehčí parfém. Může být i dobrým momentem k tomu, podívat se na každodenní péči praktičtěji: co opravdu používat, co má smysl doplnit a kde se vyplatí pravidelnost.

Moderní beauty rutina se čím dál více vzdaluje složitým postupům o deseti krocích. Místo toho se vrací k promyšlené péči, která reaguje na skutečné potřeby pleti, vlasů i těla. Nejde o to přidávat další produkty bez rozmyslu, ale vybrat ty, které mají jasnou funkci. Hydratovat, chránit, podpořit regeneraci, dodat vlasům výživu zevnitř a udělat z každodenní péče rituál, který je příjemný a dlouhodobě udržitelný.

„Po zimě často vidíme unavenější pleť, sušší oční okolí a vlasy, které ztrácí pružnost i objem. Jaro je ideální období pro restart, ale neměl by být agresivní. Důležitá je hydratace, ochrana, pravidelnost a složení, které má jasný účel. Péče má být účinná, ale zároveň příjemná, aby u ní člověk vydržel,“ říká odborník na vlasovou péči Tomáš Arsov.

Oční okolí malé místo, které ale prozradí hodně

Oční okolí patří k nejjemnějším částem obličeje. Kůže je zde tenčí, rychleji ztrácí hydrataci a citlivě reaguje na nedostatek spánku, stres, práci u obrazovky i změny počasí. Právě proto se v této oblasti často jako první objevují jemné vrásky, otoky, tmavé kruhy nebo celkový unavený výraz.

Na jaře má smysl vyměnit obecnou péči za cílený produkt, který zohledňuje citlivost této partie. Novinka TOMAS ARSOV LONGEVITY Omlazující oční krém je určen pro oční okolí se sklonem k dehydrataci, vráskám, otokům i tmavým kruhům. Krém hydratuje, vyživuje a pomáhá chránit jemnou pokožku před každodenní zátěží.

Ve složení kombinuje několik aktivních látek s konkrétním zaměřením. RejuveNAD™ podporuje buněčnou regeneraci a energii kožních buněk, Eyeliss™ cílí na otoky, tmavé kruhy a váčky pod očima, EYEFECTIVE™ přispívá k viditelně pevnějšímu a jasnějšímu vzhledu očního okolí. Důležitou roli má také Ectoin®, který pomáhá posilovat odolnost pokožky vůči každodenním stresovým faktorům, jako je modré světlo, smog nebo nedostatek spánku. Hydratační složky včetně Pheohydrane G, marulového oleje, Herbamilk® Eco a allantoinu doplňují péči o výživu, zklidnění a komfort.

Praktická je i aplikace. Krém se nanáší ráno a večer na vyčištěnou pleť ošetřenou tonikem a sérem. Kovová aplikační hlavice po přiložení k pokožce spustí jemnou vibraci, která zpříjemňuje masáž očního okolí a pomáhá z péče udělat krátký pravidelný rituál. Stačí malé množství o velikosti zrnka rýže a jemný pohyb od vnitřního koutku směrem ven.

Vlasy po zimě méně stylingu, více výživy a pravidelnosti

Vlasy po zimě často působí unaveně. Čepice, chlad, suchý vzduch, fénování i častější styling mohou přispět k lámavosti, elektrizování, ztrátě lesku nebo pocitu, že vlasy nemají objem. Samotná kosmetická péče je důležitá, ale u vlasů hraje velkou roli také výživa zevnitř.

Právě na každodenní podporu vlasů cílí TOMAS ARSOV HAIR BOOSTER Gummies malina. Doplněk stravy ve formě malinových gummies bez cukru je určený pro ženy i muže a obsahuje biotin 5000 μg, zinek, kompletní B-komplex, vitamin D3 a antioxidanty A, C a E.

Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů, zinek podporuje normální stav vlasů, pokožky i nehtů a antioxidanty pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem. Praktická forma gummies může být výhodou hlavně pro ty, kteří u klasických tablet nevydrží nebo na doplňky pravidelně zapomínají. Doporučené dávkování jsou dvě gummies denně, kdykoli během dne, bez nutnosti zapíjení.

U vlasů je ale potřeba počítat s časem, protože vlasový cyklus má své tempo. Pro viditelnější podporu se doporučuje pravidelné užívání po dobu alespoň tří měsíců. Doplněk stravy není náhradou pestré a vyvážené stravy, ale může být praktickou součástí celkové péče, zvlášť v období, kdy jsou vlasy oslabené nebo procházejí náročnějším obdobím.

Tělo vůně jako součást jarní rutiny

Jaro je také chvíle, kdy přirozeně saháme po lehčích texturách a svěžejších vůních. Nemusí jít o výraznou parfemaci, která přebije všechno kolem. Mnohem lépe fungují vůně, které navazují na každodenní péči – sprchový gel, tělový balzám a parfém ve stejné kompozici. Výsledek působí čistěji, jemněji a přirozeněji.

Nová řada GREEN TEA APPLE LIME pracuje s tóny limetky, peprné máty, svěžího kyselého jablka, zeleného čaje, hvozdíku, bílého lotosu, mechu, bílého dřeva a čistého pižma. Kompozice je inspirovaná asijskými čajovými rituály a spojuje svěžest s klidnější, elegantní stopou.

Do ranní i večerní sprchy se hodí TOMAS ARSOV GREEN TEA APPLE LIME Sprchový gel. Pokožku šetrně čistí a zároveň ji zahalí do svěží citrusovo-kořeněné vůně. V úvodu se rozvíjí limetka, máta a kyselé jablko, v srdci zelený čaj, hvozdík a bílý lotos. Základ z mechu, bílého dřeva a čistého pižma dodává vůni čistý a klidnější charakter.

Po sprše může navázat TOMAS ARSOV GREEN TEA APPLE LIME Tělový balzám. Jemná vyživující textura se rychle vstřebává, nezanechává mastný film a pomáhá udržet pokožku hydratovanou a hebkou. Prakticky funguje hlavně ve dnech, kdy nechcete těžké tělové krémy, ale pokožka po zimě stále potřebuje pravidelnou péči.

Celý rituál uzavírá TOMAS ARSOV GREEN TEA APPLE LIME Parfém. Je svěží, čistý a vhodný pro každodenní nošení. Nepůsobí těžce ani sladce, spíš jako lehká zelená kompozice s citrusovým začátkem a jemně dřevitým dozvukem.

Jak si péči zjednodušit

Jarní beauty restart nemusí znamenat kompletní výměnu vašich oblíbených produktů. Stačí zaměřit se na tři oblasti, které po zimě často potřebují nejvíc pozornosti: oční okolí, vlasy a pokožku těla. U očního okolí pomůže pravidelná cílená péče ráno a večer. U vlasů má smysl propojit šetrnou vnější rutinu s podporou zevnitř. U těla často stačí kvalitní sprchový produkt, lehčí hydratační péče a vůně, která působí svěže a přirozeně.

Výsledkem není složitý beauty plán, ale několik kroků, které dávají smysl a dají se dlouhodobě udržet. A právě v tom je jarní péče nejúčinnější: když není přehnaně složitá, ale pravidelná.

