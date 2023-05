Probuďte pleť po zimě a nastartujte ji do léta. Máme tipy, jak na to

Sluníčko, které začíná právě hřát, bývá sice příjemné, ale zároveň velmi zrádné. Po dlouhé zimě bývá pleť vyčerpaná a dost choulostivá, a tak se může poměrně lehce spálit. Proto je důležité zabezpečit ji před UV zářením pomocí přípravku s ochranným faktorem.

K tomu by vás ale měly vést i další důvody. Vedle rizika vzniku rakoviny kůže je to i její předčasné stárnutí. To se projevuje formou vrásek či pigmentových skvrn. Nevzhledné tmavé flíčky jsou následkem toho, že je pleť vystavována slunečnímu záření bez ochranného faktoru.

Pigmentové skvrnky se objevují nejčastěji na obličeji, ale také v dekoltu či na hřbetech rukou, tedy v místech, kde je pokožka vystavována slunečním paprskům nejvíce.

Pokud se už pigmentové skvrny objevily nebo máte sklon k jejich vzniku, používejte speciální kosmetické produkty, které vám pomohou se jich zbavit. Mohou zároveň zabránit výskytu dalších nežádoucích projevů. V každém případě pamatujte i na ostatní části těla.

I rty jsou po zimě trochu zmožené a slunce by jim nemuselo sedět. Dopřejte jim peeling a řádnou výživu. Hydratace je klíčem k úspěchu, a to platí obecně!

Chce to detox?

Jestli chcete udělat maximum pro svou pokožku znavenou zimou, věnujte jí speciální péči. Pořiďte si kapsle, které jsou plné výživných látek, regenerační masky a séra. Než je aplikujete, zbavte pleť odumřelých buněk a nečistot.

Ideální je komplexní očista, naordinujte si aspoň krátkou detoxikaci. Nezdá se to, ale pokožka se pak celkem rychle zbaví povadlého a matného vzhledu.

Vyzkoušejte také detoxikační masky, které dovedou vytáhnout z kůže škodliviny. V momentě, kdy bude takto vyčištěna, stává se ale extrémně zranitelnou. Nastoupit musí výživná séra a krémy, samozřejmě s ochranou před UV zářením. Aktuálně pro běžné dny stačí na pleť SPF 30, v létě je určitě lepší ještě vyšší faktor.

Všechno souvisí se vším

Pleť je vyčištěná, detoxikovaná, zavlažená, promazaná a chráněná, ale pořád to není ono a po procházce na sluníčku vypadáte snad hůř než předtím?

Lidské tělo tvoří z více než sedmdesáti procent voda, nejen pokožka je po zimě téměř jako poušť. Hydratovat je třeba i vnitřně, chce to tedy dodržovat pitný režim.

Na pleti se také odráží stres a starosti. Asi je jen tak nezavřete do skříně, ale zkuste na to, co vás tíží, aspoň chvíli zapomenout. Tím nejlevnějším a nejúčinnějším kosmetickým prostředkem je však spánek. Dát si před ulehnutím šálek zklidňujícího bylinkového čaje je určitě skvělý nápad.