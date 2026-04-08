Právě teď, když nám na dveře zaťukalo to pravé jaro, je potřeba přehodit výhybku a ze zimní péče založené na hutných krémech, výživě a udržení hydratace naskočit na nový režim.
Zatímco v zimě se chráníme spíš před chladem a v létě zase před UV zářením, jaro znamená přechod – a ty bývají mnohdy zrádné. Mění se teplota i vlhkost, změna může být prudká a pokožka na to může reagovat všelijak, klidně i tím, že začne produkovat ve zvýšené míře maz.
Základem je proto v péči trochu odlehčit, ale zároveň dopřát pleti vše, co potřebuje.
Jarní pleťový úklid
Ano, tak jako máme tendenci vydrhnout svůj příbytek, tak by jeden toužil zatočit i s pletí. Ale agresivní očistné kúry, peeling nebo silné přípravky, které narušují kožní bariéru, nejsou to pravé.
Chce to jemný čisticí gel či pěnu, samozřejmě bez alkoholu, a lehký enzymatický peeling. Prostě je třeba udělat vše pro to, aby se pokožka zbavila odumřelých buněk a nastartovala se její obnova.
Zavlažit a obnovit
Extra tip:
Nyní je nutné dodat pleti více hloubkové a trvalé hydratace. Pomůžou vám k tomu přípravky s lehkou texturou, které obsahují kyselinu hyaluronovou, glycerin, panthenol a niacinamid.
Vhodné je také zařadit aktivní látky, které podporují obnovu pleti, takže retinoidy na večer, vitamin C ráno a jemné AHA kyseliny. Vždy ale začínejte s přechodem na nový směr začínej v péči pozvolna, na všechno najednou by mohla pokožka reagovat podrážděním.
Namazat a jít
Slunce už není jen zimní sen, je opravdu tady. Co to asi znamená… Jen jedno, denní krém s SPF 30 by měl být standardem! A ano, i když je venku pod mrakem. Škodlivé paprsky typu UVA pronikají i zakaboněnou oblohou.
Článek vznikl pro časopis Tina.