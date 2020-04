Bez jarního kabátku, nejlépe trenčkotu, se teď – vzhledem k počasí – neobejdete. Při skládání barev se ani trochu nebojte kombinace modré a zelené (dávno to není jen pro blázny dobré) a už vůbec ne kontrastu různých odstínů zelené.



Jaro patří barvám, a tak s chutí do toho! Oranžová je módní a zaručeně rozsvítí i případný po zimě „zašedlý“ vzhled. Pokud by dvě (nebo i více) výrazné barvy byly na vás už moc, můžete se „uzemnit“ třeba šmrncovní černou bundičkou do pasu.



Nemusíte se zbavovat ani ponča či jiných podobných „přehozů“. Stačí, když k nim přidáte doplňky, které jsou teď „in“. Hodí se například velký šátek nebo šála, výrazné šperky, a především boty i kabelka s metalickými odlesky.

Při výběru oblečení nezapomínejte na sukně – i těm patří letošní sezona jaro/léto. Když zvolíte tu správnou, můžete v ní do práce, a pak jen vyměňte sako, doplňky a šperky a vyrazte v ní na setkání s přáteli nebo i na méně formální společenskou akci.