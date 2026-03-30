Nepřeháníme, když napíšeme, že je nejvyšší čas sáhnout do šatníku a vytáhnout oblečení, na kterém jsou nejrůznější šňůrky, vázání, šněrování, volánky, vyšívání, aplikace, poutavé vzory, netradiční zapínání, výrazné knoflíky, popřípadě zajímavé textury.
Kabelky a boty často kombinují dvě barvy nebo materiály. Na kabelkách se opět nosí nejrůznější přívěsky (a nemusí to být zrovna zubatá potvůrka Labubu), obuv zdobí pásky, prošívání či přezky.
Pokud do svého outfitu zařadíte nějaký výrazný kousek oblečení s detaily přitahujícími pozornost, kombinujte ho už jen s jednoduchými, minimalistickými oděvy, aby celkový dojem působil vyváženě.
Pohrát si pak můžete třeba s pěkně ladící barevností. Nebojte se ani barev a odstínů, které obvykle nebývají zcela na výsluní zájmu, třeba fialové.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.