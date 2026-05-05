Letošní čas jara v módním světě charakterizuje především jemnost. V aktuálních kolekcích najdete splývavé materiály s detaily, které připomínají spodní prádlo.
Krajky a průsvitné látky jsou samozřejmostí, vzdušnost je základ. Šifon, hedvábí či síťovina, k tomu všechny ty romantické prvky typu volány, mašle nebo květinové aplikace. A květiny obecně – ty k jaru ovšem patřily odjakživa.
Střihy nepůsobí nijak okázale, spíš jako lehounké pohlazení, a podobné je to i s barvami. Barevná paleta tohoto jara je přirovnávána ke světu baletu...
Světlé pastelové odstíny hrají prim. A aby toho nebylo málo, některé kousky, například sukně, připomínají úbory balerín. Zkrátka jedna velká oslava ženskosti!
