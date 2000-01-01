Romantické krajkové šaty v něžné šalvějově zelené jsou jako stvořené pro výjimečné příležitosti. Pokud toužíte po decentnějším modelu, sáhněte po midišatech s květinovým motivem, které zaujmou na první pohled. Cena 3650 Kč
Autor: Monsoonlondon.com
Modely pro plné křivky hledejte v kategorii „curvy“ (nebo plus size). Jsou střiženy tak, aby lichotily i dámám ve větších velikostech a podtrhly jejich půvab. Cena 1920 Kč
Autor: Zalando
Společenská taštička zdobená látkovými květinami dodá vašemu outfitu jemný romantický nádech. Cena 720 Kč
Autor: Zalando
Maxišaty s tvarujícím prošíváním elegantně splývají a nepostrádají vzdušnost. Cena 2500 Kč
Autor: H&M
Květinová kabelka na zlatém řetízku přitáhne pozornost originalitou a nahradí další doplňky. Cena 1460 Kč
Autor: Zalando
Krajkový model s kratším předním dílem je ušitý z luxusního lesklého saténu. Cena 1429 Kč
Autor: Bonprix
Midišaty s nadčasovým puntíkovaným vzorem na tmavě modrém podkladu působí nenuceně chic. Stačí doplnit botami s podpatky, sklenkou sektu a jste připravena zazářit. Cena 4550 Kč
Autor: Monsoonlondon.com
Šifonové šaty s krajkovým živůtkem mají rafinovaně řešená záda s průstřihem a žabičkovanou vsadkou, což působí velmi žensky. Cena 1750 Kč
Autor: Bonprix
Současná móda přeje rozmanitosti, a tak ak si snadno můžete poskládat ideální šaty z kolové sukně a sladěné blůzy. Cena 799 Kč
Autor: F&F
Letní krátká halenka s vyšívanou bordurou se bude hodit i ve všedních dnech. Cena 699 Kč
Autor: F&F
V efektních ombré plisovaných šatech zabodujete na každé společenské události. Cena 3900 Kč
Autor: Roman.co.uk