Řekněte to kabelkou. Vybírejte i podle toho, kam ji ponesete

Nahlédněme společně do světa kabelek a ukažme si, jaké modely jsou aktuálně in a jak si vybrat kabelku na tu kterou příležitost.

Model na každodenní nošení si kupují ženy nejčastěji. Kabelka, kterou unosíte den co den a dá se brát jak do kanceláře, tak na volný čas, by měla být v neutrální barvě, aby se hodila k rozmanitému stylu oblékání. Zároveň by měla být dostatečně prostorná a také pohodlná na nošení. Většinou tyto modely mívají úchop do ruky i popruh na crossbody nošení.

Pokud ale preferujete menší kabelky, určitě zvolte kompaktnější crossbody model nebo městskou ledvinku, kterou unosíte jak kolem pasu, tak křížem.

Pokud máte kancelářskou profesi nebo vaše povolání obnáší časté pracovní schůzky, přijdou vhod elegantní kufříkové modely nebo menší kabelky do ruky. Neutrální krémové, béžové či pastelové odstíny jsou na jaro perfektní volbou. Např. aktuální kolekce Deichmann nabízí business kabelky v minimalistickém stylu i kousky s efektním zdobením.

Důležité je myslet také na speciální příležitosti. Pokud vás čeká večírek nebo významná událost, jako je svatba nebo křtiny, věnujte zvýšenou pozornost nejen výběru samotného outfitu, ale také doplňkům včetně kabelky. Vsaďte na menší kabelku do ruky nebo přes rameno a v případě večerních událostí na luxusní psaníčko.