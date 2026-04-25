Co diktuje móda? Sáčka, lehké bundy a kabátky – ty teď nejčastěji oblékáme. Snadno se vrství, což rozmarné počasí vyžaduje, jsou pohodlné, praktické, a když si dobře vyberete, tak i stylové.
Nehledejte jeden trend, v módě je spousta stylů: bombery, bluzony, parky, motorkářské a letecké bundy, dlouhé kabáty, trenčkoty různých fazon a délek, sáčka, blejzry, cropped (zkrácené) bundičky a podobně.
Nezáleží jen na tom, jaký svršek oblékáte, ale i s čím ho ladíte. Prim hrají košile, roláky i pulovry s véčkovým výstřihem, přednost dostávají kalhoty s rovnými nohavicemi.
Mezi barvami stále vede klasika – nejrůznější odstíny béžové. Pokud ale chcete něco jiného, žádný problém. Nabízejí se především odstíny modré, od nejtmavší (často napodobující denim) po nejsvětlejší. Ale také žluté, zelené, růžové, červené, oranžové a podobně, a to od jemných pastelů, které jaru patří, až po syté barvy.
