Toužíte po plnějších a krásně lesklých rtech? Lesk Filler Supreme v tlumeném růžovém odstínu jim dodá okamžitý šťavnatý vzhled, vyhladí jemné linky a díky peptidům a kyselině hyaluronové je udrží hydratované po celý den. Nelepivá textura a příjemná vůně z něj dělají dokonalého společníka pro vaše rty na den i noc. Cena 89,90 Kč
Autor: Catrice
Dámská parfémovaná voda Esprit Essential zaujme ovocně květinovým úvodem s tóny granátového jablka a černého rybízu, které postupně přecházejí do elegantního srdce plného pivoňky, magnolie a lotosu. Smyslný základ z cedru, ambry a pižma pak dodává vůni hloubku a dlouhotrvající charakter. Cena 499 Kč
Autor: DM, Esprit
Deodorant nemusí být jen ve spreji. Krémový deodorant Balea se sodou a zinkem nabízí šetrnou, ale účinnou ochranu před nepříjemným odérem až na 24 hodin. Oceníte jeho jemnou texturu, svěží vůni malin a magnolie a složení bez hliníku i mikroplastů.Cena 49,90 Kč
Autor: DM, Balea
Odličovací balzám Melt It Down si poradí i s voděodolným make-upem, pleť dokonale vyčistí a zároveň ji vyživí a zklidní. Praktické hygienické balení navíc zajistí snadné dávkování. Naneste ho jen tak na suchou pleť a jemně masírujte, dokud se make-up nerozpustí. Poté opláchněte vodou nebo setřete vlhkým tamponem. Dermacol, Cena 299 Kč
Autor: Dermacol
Dosloužily vám staré štětce na make-up? Pořiďte si nové! Sada štětců Everyday Essentials nabízí pomocníky na vše, co potřebujete pro přirozený i výraznější look – od make-upu přes tvářenku až po oční stíny. Nechybí ani praktická houbička, díky které bude aplikace make-upu na tvář rychlá, snadná a bezchybná. Cena 669 Kč
Autor: DM
Proměňte sprchování v malý rituál radosti. Sprchový gel Floral Moon v limitované edici zahalí pokožku do hedvábné pěny, která ji zanechá jemnou a hydratovanou. Podmanivá vůně orchideje a borůvky potěší smysly, zatímco šetrné složení myslí i na přírodu. Cena 120 Kč
Autor: Nivea
Fialový komplet je jako stvořený pro teplé dny. Košile a šortky, cena 1699 Kč a 899 Kč
Autor: Lisca