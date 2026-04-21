Jaro je ideálním časem na restart péče o krásu. Vsaďte na lehké textury, které pleť nezatíží, ale zároveň jí dodají potřebnou výživu a hydrataci. Rozjasňující séra s vitaminem C vracejí tváři energii, zatímco noční krémy posilují kožní bariéru.
Nezapomínejte ani na tělo – pružná a sjednocená pokožka je základem sebejistoty. Vůně s citrusovými či květinovými tóny pak podtrhnou svěžest každého dne. Duben přeje přirozenosti, lehkosti i jemnému luxusu.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.