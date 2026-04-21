Dubnová krása: tyto kosmetické novinky vás rozjasní jako jarní sluníčko

Dubnové dny přinášejí novou energii i touhu po svěžesti. Pleť se probouzí ze zimního spánku a žádá si jemnost, hydrataci i rozjasnění. Dopřejte si beauty rituály, které podtrhnou přirozenou krásu a dodají sebevědomý jarní jas.
jarní kosmetika

jarní kosmetika | foto: FAnn

Jaro je ideálním časem na restart péče o krásu. Vsaďte na lehké textury, které pleť nezatíží, ale zároveň jí dodají potřebnou výživu a hydrataci. Rozjasňující séra s vitaminem C vracejí tváři energii, zatímco noční krémy posilují kožní bariéru.

Nezapomínejte ani na tělo – pružná a sjednocená pokožka je základem sebejistoty. Vůně s citrusovými či květinovými tóny pak podtrhnou svěžest každého dne. Duben přeje přirozenosti, lehkosti i jemnému luxusu.

Sladká, hřejivá a velmi ženská orientálně-gurmánská parfémová voda Lattafa Dalal zaujme lahodnými tóny karamelu a vanilky, které se prolínají s jemně květinovým akordem. Skvěle se hodí na večer, chladnější období i jako výrazná podpisová vůně, cena 849 Kč/100 ml.
Dvoufázový vitaminový koncentrát Lumene Nordic-C s obsahem vitaminu C a olejů ze severských bobulí pomáhá rozjasnit mdlou pleť, dodává jí hydrataci a podporuje přirozený jas, cena 852 Kč.
Pečující olej na rty Dermacol Diamond představuje dokonalé spojení intenzivní péče o rty a luxusního lesku. Jemné pokožce rtů poskytuje hloubkovou hydrataci, výživu a podporuje její regeneraci, cena 249 Kč.
Svébytný parfém s nezaměnitelným charakterem Montblanc Neroli Letters se rozvíjí v kompozici vycházející z kalábrijské bergamotové esence plné citrusové svěžesti. Srdce je prostoupeno jemnou květinovou zářivostí Neroli Absolu, evokující výrazný temperament st středomořské krajiny v jeho vrcholu, cena 4180 Kč/125 ml.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

