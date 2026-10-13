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Kosmetika, která se vyplatí: rtěnka a tužka udělají službu vždycky

  4:30
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
5 fotografií
Je opravdu nutné mít drahou řasenku, několik paletek a kosmetickou rutinu o deseti krocích? Odpověď asi známe všechny... Zeptali jsme se vizážistky Vilmy Baum, do čeho investovat a na čem naopak bez obav a výčitek ušetřit.

Za které produkty podle vás ženy utrácejí zbytečně?
Nemyslím si, že na to existuje univerzální odpověď. Pro někoho je produkt jen praktická věc, pro jiného malý každodenní luxus nebo radost. Vyšší cena sama o sobě nezaručuje lepší výsledek – stejně jako nižší neznamená horší kvalitu. Sama například u řasenek často sahám po dostupnějších variantách, protože dnes najdeme skvělé výrobky napříč cenovými kategoriemi.

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U péče o pleť zase raději investuju do kvalitního séra, zatímco u hydratačního krému nemám problém zvolit levnější variantu. Důležité je podle mě především to, aby kosmetika vyhovovala potřebám dané pleti. Ze své profesní zkušenosti můžu navíc říct, že o výsledném efektu rozhoduje zejména příprava pleti, správná technika a to, jak produkt umíme používat.

Stává se, že si ženy kupují produkt jen proto, že je trendy na sociálních sítích?
Při osobních kurzech líčení v Make-up Institute Prague se s tím setkávám často. Nejčastěji jde o konturovací produkty, které si ženy koupily, protože je viděly na TikToku nebo Instagramu, ale vlastně nevědí, jak je používat. Zejména u zralejší pleti může špatně aplikované konturování nebo příliš výrazný rozjasňovač zvýraznit přesně to, co bychom raději nechaly v pozadí. Pokud ale někomu podobné vychytávky přinášejí radost, proč ne – krása má být i zábava.

Potřebujeme opravdu několik make-upů, paletek, primerů nebo přípravků na konturování?
Jsem asi poslední člověk, který by měl říkat, kolik kosmetiky je „dost“. Pokud bych ale měla poradit, jak si sestavit praktickou kosmetickou taštičku, zaměřila bych se hlavně na produkty, které skutečně využijete. U péče o pleť bych se neřídila trendy, ale jejími potřebami a složkami, o kterých víme, že nám fungují. Není nutné vlastnit deset variant všemožných přípravků, mnohem důležitější je vědět, proč a jak je používat.

Kdybyste měla sestavit minimalistickou kosmetickou taštičku, do čeho byste tedy doporučila investovat?
Začala bych kvalitní péčí o pleť a SPF – podle mě jedním z nejlepších „age-well“ produktů. Pro minimalistický look bych zvolila tónovaný SPF a korektor místo klasického make-upu. Přidala bych bronzer, tvářenku, produkt na obočí, tužku na oči, kleštičky na řasy, řasenku a jemný fixační pudr.

A samozřejmě by nesměla chybět tužka na rty a rtěnka – tu ostatně často používám i jako tvářenku. Multifunkční produkty jsou v minimalistické taštičce malí hrdinové. A upřímně? Já sama bych se bez rtěnky asi nikdy neobešla.

ilustrační snímek
Krémový bronzer Sculpt Balm, cena 459 Kč
Krémová tvářenka Flush Balm, cena 770 Kč
Gelové oční linky BADgal Hypeliner, cena 780 Kč
5 fotografií

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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