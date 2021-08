Švédská beauty-tech značka FOREO spolupracuje s uznávanou americkou společností předpovídající trendy WGSN, která predikuje, co bude v příštích 5 letech hýbat světem krásy.

Udržitelnost a inkluzivita

Skinpositivity, přirozená krása i rasové a věkové zastoupení vytvářejí v posledních letech v kosmetickém průmyslu značný rozruch a do budoucna budou ještě důležitější. Společnosti, které chtějí zůstat konkurenceschopné musí výrazně přispět k rozmanitosti a inkluzivitě. Pro spotřebitele budou ještě důležitější všechny podoby krásy a udržitelnost. Budoucnost kosmetických produktů je v ekologických variantách, jako jsou dobíjecí produkty a spotřební obaly vyrobené z recyklovatelných materiálů. Skvělým příkladem je mycelium, houbové kořeny, do nichž jsou jako do obalového materiálu vkládány velké naděje.

Po udržitelném přístupu volá i značka FOREO, která letos na jaře spustila ekologickou kampaň „Make it last, not break fast“. Kampaň upozorňuje na jednu z nejběžnějších praktik v odvětví spotřební elektroniky – plánované zastarávání. „Společnost FOREO je orientována na spotřebitele, pro které vyrábíme odolné a vysoce kvalitní výrobky. Mnoho našich zákazníků nám důvěřuje už od samotného začátku. Nedávno jsme oslovili stovky z nich, abychom zjistili, zda stále používají naše pleťová zařízení. Když jsme slyšeli zpětnou vazbu a osobní příběhy o tom, jak se bestseller, sonický kartáček na obličej LUNA stal součástí jejich každodenního života, byl to pro nás skutečně emotivní okamžik. Je pro nás důležité, že všichni, které jsme oslovili, vypověděli, že i po 8 letech používání naše produkty stále bezchybně fungují, vypadají pořád jako nové a pyšní se neuvěřitelnou výdrží baterie. To znamená, že jsme uspěli nejen v rámci uspokojování potřeb našich zákazníků, ale také při ochraně planety nevytvářením zbytečného elektronického odpadu,“ říká generální ředitel FOREO Boris Trupčevič.

Psychická pohoda

Traumatizující pandemie ovlivnila povědomí spotřebitelů o jejich fyzickém a duševním zdraví i o jejich propojení s okolím. Ruku v ruce s tím přichází touha po produktech, které jsou nejen funkční, ale které také přináší určitý zážitek. Skrze tuto syntézu krásy a zdraví vznikl jeden z největších trendů, jež budou kosmetickým světem hýbat v příštích pěti letech – vnitřní pocit pohody a spokojenosti.



Brzy vzniknou psycho-dermatologické produkty, které budou vytvořené tak, aby reagovaly na duševní stav spotřebitelů a přizpůsobily se jedné z největších hrozeb 21. století – stresu. Je to totiž právě stres, co ovlivňuje naši hormonální rovnováhu i kvalitu spánku a postupem času zanechává viditelné stopy právě na pokožce. Značka FOREO dlouhodobě vnímá běžnou denní rutinu jako péči nejen o pleť, ale také o mysl. Jedním z takových rituálů je třeba příjemná masáž obličeje, která zároveň uvolní svalové napětí v obličeji, rozproudí lymfatický systém, jenž z těla odvádí toxické látky a zkrášlí pokožku. Jednoduchým způsobem, jak si profesionální obličejovou masáž lze dopřát i doma je inteligentní tónující přístroj BEAR, který zajistí dokonale uvolněné a trénované obličejové svaly! Díky T-Sonické pulzaci a velmi šetrnému mikroproudu procvičí tvář, zajistí jemnější a vypnutější pleť a tvarovanější kontury. A to všechno během pár minut!

Kvalita a dlouhodobá životnost

Přirozená a jednoduchá řešení povedou k inteligentní spotřebě. Zákazníci raději investují víc peněz do kvalitních produktů, které jim vydrží dlouhé roky. Faktory jako účinnost, praktičnost, funkčnost a trvanlivost se stanou novými nákupními impulzy a nižší cenu, která měla dodnes velmi významný vliv, odsunou na druhou kolej.

Spojení technologií a krásy

Tento trend vlastně započala sama značka FOREO, která už v roce 2013 uvedla na trh zcela novou kategorii kosmetických technologií. Inteligentní sonický kartáček na obličej LUNA 3 změnil náš přístup k čištění pleti, 2-minutové komplexní ošetření pleti UFO 2 zase vtisklo do rukou každého z nás řadu kosmetických ošetření, která byla dosud dostupná pouze v kosmetických salonech.



Pokud jde o budoucnost, technologie a inovace zůstanou v centru dění a navíc k nim přibude přizpůsobivost. Následujících pět let bude o personalizaci a kosmetických produktech, jejichž součástí bude umělá inteligence (AI) a rozšířená realita (AR), které navíc projdou řadou inovativních změn.

Pozadu nezůstane ani věda, jež přinese nové možnosti v oblasti hydratace pleti. Na výsluní se dostane „nová královna hydratace“ kyselina polyglutamová, která dokáže zadržet až čtyřikrát víc vlhkosti, než její předchůdkyně kyselina hyaluronová.

Lokálnost

Vlivem zdravotní krize, kterou právě prožíváme, získají lokální značky ještě větší moc. Místní a drobní podnikatelé se budou těšit rostoucí oblibě spotřebitelů, kteří jim budou nákupem produktů vyjadřovat svou podporu. Zákazníci se zároveň stanou spolutvůrci reklamních kampaní, obsahu a dokonce i samotných produktů. Trend uspíší digitalizace a sociální média, která tomuto propojení poskytují ideální prostředí.