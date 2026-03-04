Pojďme se červenat. Poradíme, jak vybrat dokonalou tvářenku

Řadí se mezi ty nejstarší kosmetické prostředky, přitom stále vládne tendence podceňovat její sílu. Chudák růž, přitom toho dokáže tolik! Umíte si vybrat správný odstín?
Modeluje obličej, ale přirozenější cestou než kontury, sjednocuje make-up, navrací jiskru a omlazuje. S její pomocí můžete vypadat svěže a zdravě. Dotahuje celé líčení k dokonalosti, přitom funguje ale i samostatně.

Dobře zvolená růž, nebo také tvářenka, jak se dnes častěji říká, má imitovat barvu pleti, kterou máte, když jste fit a cítíte se dobře. Pokud tápete, prozkoumejte barvu rtů, která se odstínu velmi blíží.

Obecně ale platí, že ke světlé pokožce ladí broskvová, růžová a meruňková, ke středně tmavé zase starorůžová a malinová. Pro tmavou pleť je vhodná cihlová a vínová barva.

Při výběru ovšem hraje roli i konzistence samotné tvářenky.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Řadí se mezi ty nejstarší kosmetické prostředky, přitom stále vládne tendence podceňovat její sílu. Chudák růž, přitom toho dokáže tolik! Umíte si vybrat správný odstín?

