Modeluje obličej, ale přirozenější cestou než kontury, sjednocuje make-up, navrací jiskru a omlazuje. S její pomocí můžete vypadat svěže a zdravě. Dotahuje celé líčení k dokonalosti, přitom funguje ale i samostatně.
Dobře zvolená růž, nebo také tvářenka, jak se dnes častěji říká, má imitovat barvu pleti, kterou máte, když jste fit a cítíte se dobře. Pokud tápete, prozkoumejte barvu rtů, která se odstínu velmi blíží.
Obecně ale platí, že ke světlé pokožce ladí broskvová, růžová a meruňková, ke středně tmavé zase starorůžová a malinová. Pro tmavou pleť je vhodná cihlová a vínová barva.
Při výběru ovšem hraje roli i konzistence samotné tvářenky.
Článek vznikl pro časopis Tina.