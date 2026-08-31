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Nejlepší kámoška pro každý sport. Podprsenku vybírejte podle druhu pohybu

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Bonprix

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
8 fotografií
Najít padnoucí sportovní podprsenku není otázkou štěstí, ale správné volby. Zeptali jsme se odbornice, jak si vybrat tu pravou. jak nad výběrem uvažovat, poradila brafitterka Astratexu Zdeňka Sahulová.

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Výběr správné sportovní podprsenky je důležitý jak ze zdravotního, tak z estetického hlediska. Prsa tvoří převážně měkká tkáň, která při pohybu potřebuje dostatečnou oporu. Zapomeňte proto na klasické prádlo určené pro běžné nošení.

Sportovní podprsenky jsou svým střihem i celkovou konstrukcí přizpůsobené vyšší zátěži. Měly by být vyrobené z pevného, pružného a prodyšného materiálu, mít širší ramínka, pevnější obvod pod prsy a ploché měkké švy.

Před nákupem je třeba si ujasnit, na jaký sport ji potřebujete. Sportovní podprsenky se totiž vyrábějí se třemi druhy opory:

  • Lehká: Tento typ se hodí například na lekce jógy, rychlou chůzi, pilates, ale klidně i pro celodenní nošení. Podprsenky s lehkou oporou jsou prodyšné a příjemné na těle, neomezují v pohybu a klidně v nich můžete i spát. Jsou vhodné spíš pro menší poprsí.
Na kvalitní sportovní podprsence nešetřete.
  • Střední: Oceníte ji při jízdě na kole, bruslích nebo třeba při lyžování. Modely se střední oporou přitáhnou prsa k tělu a ideálně rozloží jejich váhu. Funkční materiály navíc spolehlivě odvedou pot od těla. Hodí se pro všechny velikosti.
  • Silná: Podrží vás při fyzicky náročnějších aktivitách, jako jsou běh či bojové nebo míčové sporty. Omezí nechtěný pohyb prsou až o 70 procent a zabrání tak nevratnému natažení prsních žláz a vazů. Jsou vhodné pro všechny velikosti, ale zásadní jsou v případě většího poprsí.
Ilustrační snímek

Posledním důležitým krokem je výběr správné velikosti. Sportovní podprsenka by měla sedět o něco pevněji než klasická, ale rozhodně nesmí:

  • omezovat dýchání,
  • zařezávat se do ramen,
  • vytvářet bolestivé otlaky,
  • způsobovat nepříjemný tlak na hrudník.

Obvod by měl pevně přiléhat a při zvednutí rukou zůstávat na místě.

  • Ženy s větším poprsím by měly vybírat modely:
  • se střední nebo silnou oporou,
  • s pevnějším obvodem, případně s kosticemi,
  • se širšími ramínky.

Vyzkoušejte ji pořádně

Při zkoušení nestačí stát před zrcadlem. Vyplatí se několikrát poskočit, zvednout ruce nad hlavu, předklonit se, napodobit pohyby při běhu. Prsa by měla zůstat stabilní a podprsenka by se neměla posouvat.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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