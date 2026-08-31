Výběr správné sportovní podprsenky je důležitý jak ze zdravotního, tak z estetického hlediska. Prsa tvoří převážně měkká tkáň, která při pohybu potřebuje dostatečnou oporu. Zapomeňte proto na klasické prádlo určené pro běžné nošení.
Sportovní podprsenky jsou svým střihem i celkovou konstrukcí přizpůsobené vyšší zátěži. Měly by být vyrobené z pevného, pružného a prodyšného materiálu, mít širší ramínka, pevnější obvod pod prsy a ploché měkké švy.
Před nákupem je třeba si ujasnit, na jaký sport ji potřebujete. Sportovní podprsenky se totiž vyrábějí se třemi druhy opory:
- Lehká: Tento typ se hodí například na lekce jógy, rychlou chůzi, pilates, ale klidně i pro celodenní nošení. Podprsenky s lehkou oporou jsou prodyšné a příjemné na těle, neomezují v pohybu a klidně v nich můžete i spát. Jsou vhodné spíš pro menší poprsí.
- Střední: Oceníte ji při jízdě na kole, bruslích nebo třeba při lyžování. Modely se střední oporou přitáhnou prsa k tělu a ideálně rozloží jejich váhu. Funkční materiály navíc spolehlivě odvedou pot od těla. Hodí se pro všechny velikosti.
- Silná: Podrží vás při fyzicky náročnějších aktivitách, jako jsou běh či bojové nebo míčové sporty. Omezí nechtěný pohyb prsou až o 70 procent a zabrání tak nevratnému natažení prsních žláz a vazů. Jsou vhodné pro všechny velikosti, ale zásadní jsou v případě většího poprsí.
Posledním důležitým krokem je výběr správné velikosti. Sportovní podprsenka by měla sedět o něco pevněji než klasická, ale rozhodně nesmí:
- omezovat dýchání,
- zařezávat se do ramen,
- vytvářet bolestivé otlaky,
- způsobovat nepříjemný tlak na hrudník.
Obvod by měl pevně přiléhat a při zvednutí rukou zůstávat na místě.
- Ženy s větším poprsím by měly vybírat modely:
- se střední nebo silnou oporou,
- s pevnějším obvodem, případně s kosticemi,
- se širšími ramínky.
Vyzkoušejte ji pořádně
Při zkoušení nestačí stát před zrcadlem. Vyplatí se několikrát poskočit, zvednout ruce nad hlavu, předklonit se, napodobit pohyby při běhu. Prsa by měla zůstat stabilní a podprsenka by se neměla posouvat.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.