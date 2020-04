Dobře, že už je to dávno, co sako náleželo výhradně do pánské garderoby. Také dámy s ním totiž můžou nadělat spoustu parády. A vůbec to neznamená, že musí být jenom součástí kalhotového či sukňového kostýmku, i když právě ten patří ke klasice a je ideální pro tzv. business look.



Dámská saka se oproti těm pánským liší hlavně tím, že jsou kratší, „subtilnější“ a více nebo méně projmutá v pase. Sako samotné se dá kombinovat s lecčím.

Dodá elegantní šmrnc hladkému bílému tričku, tmavým džínám a lodičkám na jehle, perfektně umí doplnit ležérní či klasické šaty, výborně vypadá třeba s pouzdrovou sukní nebo s úzkými kalhotami v sedmiosminové délce.

I sáčko má ovšem svá úskalí. Volit můžete z mnoha střihů, ale nejdůležitější je, aby prostě dokonale sedlo vaší postavě. A proto je zapotřebí pečlivě ho vybírat a nebát se poradit s odborníky.

Ať už tedy pořídíte jedno nebo dvouřadové (saka se většinou zapínají na knoflíky), skvěle vybalancuje proporce postavy, umí opticky ubrat i jednu konfekční velikost (správně padnoucí sako totiž zvládne téměř nemožné), ale také naopak – pokud je vám například široké v ramenou nebo knoflíček zapnete jen stěží, dokáže napáchat pěknou módní katastrofu.

Kostkované sako neodmyslitelně patří k oblíbené klasice a třeba k jednobarevnému tričku a džínám vypadá fantasticky.

Co se týče materiálů, pro formální příležitosti můžete volit různé směsi vlny, klasický tvíd nebo například hedvábí, pro běžné nošení se hodí sáčka z plátna, bavlny, džínoviny nebo i „teplákoviny“. Při slavnostnějších příležitostech velmi elegantně vypadají saka z jemného brokátu či ze sametu.



Víte, že...

… Jednou ze slavných milovnic sáček je nepochybně módní ikona, britská vévodkyně Kate? Dobře padnoucí saka v kombinaci se šaty či sukní a lodičkami nosí při formálních příležitostech, ale i ve volném čase oblékne ležérní sáčko klidně k tmavomodrým džínám a teniskám. Saka miluje také její švagrová Meghan, manželka prince Harryho. Ta se ještě před svatbou ráda ukazovala v sáčkách, která nejčastěji kombinovala s minisukněmi nebo se svůdnými kraťasy.