Šedá je IN

Klasický střih, neutrální šedá barva, jemná textura látky - ano, právě jste našla ideální sako! Nepůsobí tak tvrdě jako obligátní černá varianta a kombinuje se stejně jednoduše. Obléct si ho můžete se společenskými kalhotami a košilí do kanceláře nebo do divadla, ale klidně i k obyčejným džínám. Hezky bude vypadat i přes romantické šaty.

Hrajte v kostky

Kostky jsou letos v módě, a tak je najdete i na takových kouscích, jako jsou saka. Tenhle model v prodloužené délce bude slušet spíš vyšším ženám, obzvlášť v kombinaci s kalhotami stejného dezénu. Pokud k němu ale zvolíte jednobarevnou spodní část oděvu, můžete si obdobný kousek dovolit, i když vám příroda nenadělila výšku modelky.



O číslo větší

Dvouřadé sako, které působí, jako byste si ho půjčila od manžela, vypadá nesmírně stylově. Chce to ale určitou dávku módního talentu, abyste v takovém modelu stále působila žensky a vkusně. Základem je dát jasně najevo, že »o číslo větší« svrchník jste oblékla záměrně, ne že jste doma na věšáku popadla první kousek, který jste nahmatala, a vyběhla ven.

Špetka extravagance

Kdo říká, že sako musí být usedlé? Pokud se nebojíte vyčnívat z davu, ale zároveň chcete být stále za dámu, poohlédněte se v obchodech po modelu ve výrazné barvě. Vázačka v pase dodá strohému modelu ženskost a zvýrazní vaši nežnou stránku. Elegantní, stylové a přitom hravé a smyslné!

Černá klasika

Jaké sako je to nejuniverzálnější? Ano, tušíte správně, to nejklasičtější černé, jaké v obchodě najdete. Střih volte tak akorát, ne příliš vypasovaný, ale ani volný. Spodní lem saka by měl končit v místě, kde jsou vaše boky nejširší - tak vám opticky ubere pár kilo. Takové sako unosíte jak do práce, tak na volný čas, směle ho kombinujte jak se společenskými kalhotami nebo sukní, tak klidně i džínami a obyčejným tričkem. Osvojte si také jednoduchý trik, jak vizuálně zeštíhlit paže: vykasejte si trochu rukávy.