Máte už zajeté rituály, víte dobře, co vám sluší, jste zvyklá se tak líčit a je jedno, co máte zrovna na sobě, navíc je to rychlé a sázka na jistotu. Možná by vám ale bodla změna.

Líčení, které každý den volíme, mnoho vypovídá o každé z nás. Spousta žen jede svojí denní rutinu a líčí se pořád úplně stejně. Je to ale škoda, protože každý outfit, zejména ten barevný, si žádá rozlišné barvy i na obličeji. Ať už mluvíme o rtěnce či očních stínech. A právě proto bychom měly vždy ladit líčení tak, aby sloužilo jako doplněk k celému outfitu.

Naopak, co se minimalismu v oblékání týče, tak tam je to velice jednoduché. Jde spíš o čistý make-up a stačí si jen udělat barevné rty. Po jakém odstínu rtěnky sáhnete je už jen na vás. Na podzim bude šatníkům dominovat nachová, můžete se do ní zahalit celá, od hlavy až k patě, nebo postačí jen levandulový nádech v podobě doplňků a třeba právě vkusného líčení.

Na barevného kanárka zapomeňte

Jak si vybrat ten správný odstín rtěnky či očních stínů k danému outfitu? Je to vlastně hrozně jednoduché. Najděte na sobě dominantní barvu a s ní pak slaďte rty nebo oči. „Za sebe doporučuji ladit make-up pouze s jedním odstínem z oblečení. Na barevné kanárky raději zapomeňte, ne každý to umí nosit. Meze se však nekladou, záleží čistě jen na vás, jak moc se chcete odvázat,“ říká vizážistka Hana Řezáčová.



Ráda se oblékáte a líčíte podle posledních trendů, tak se mixu barev rozhodně bát nemusíte! Hýbou konfekcí křížem krážem. Jako milovnice totální extravagance počítejte s tím, že kamkoliv půjdete, zcela jistě přitáhnete pohledy okolí. Kombinujte ale stylově, jako třeba rapperka Sharlota.