Krémový deodorant

Potřebujete: 7 g hydroxidu sodného, 6 g rýžového škrobu, 10 g kokosového oleje, 8 g včelího vosku, 25 g mangového másla, 3 kapky éterického šalvějového oleje, 3 kapky éterického levandulového oleje, 2 kapky éterického tea tree oleje, 2 kapky éterického mátového oleje

Postup: V míse si smíchejte hydroxid sodný s rýžovým škrobem tak, aby v něm nezůstaly žádné hrudky. Kokosový olej a včelí vosk přendejte do vyšší nádoby a zahřejte ve vodní lázni. Jakmile se vosk rozpustí, přidejte mangové máslo a také ho nechte rozpustit. Pak hmotu vyndejte z vodní lázně a obsah vmíchejte do směsi hydroxidu a škrobu. Nakonec do krému přidejte éterické oleje, dobře promíchejte a hmotu přelijte do skleničky.