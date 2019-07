Očichejte si * Při všem tom očichávání a zkoušení nejrůznějších voňavek vám může nos začít trochu stávkovat a klamat. Neutralizujte proto jednotlivé vůně přičichnutím ke kávovým zrnkům. V některých parfumeriích je mají v mističkách k dispozici, ale jistější je si jich pár přichystat předem.

* Zeptejte se také, jestli je možné získat vzorečky k vyzkoušení na doma. Vybírat tu nejkrásnější vůni je totiž tak trošku dobrodružství – a tak si ho hlavně báječně užijte…

Paleta vůní je téměř nekonečná. Líbí se vám ovocná, květinová, pudrová, orientální, exotická, vodní nebo třeba citrusová? Záleží na vašem vkusu, ale i na ročním období nebo příležitosti. Obecně se jaro a léto nejlépe doplňuje s lehčími vůněmi, podzim a zima pak přeje těm těžším a výraznějším.



Vůně pro běžné denní nošení by neměla být příliš silná, ale na večerní party klidně můžete sáhnout i po nějaké té „niché“ (originální, dokonale propracované a luxusní vůně, které mají často odvážnou a netypickou vonnou kompozici, tvoří je velmi drahé a vzácné ingredience, od čehož se odvíjí i jejich vyšší cena).

Nevybírejte si podle kamarádky

Při výběru vůně v parfumerii nespěchejte, vyžaduje to čas. A pozor: Chcete přesně to, čím voní vaše kamarádka? Nedejte se zmást. I stejná vůně totiž voní na každém člověku jinak. Záleží to na řadě faktorů, např. jídelníčku, intenzitě tvorby potu, síle pižma atd.

Vůni tedy zkoušejte výhradně na vlastní kůži a myslete také na to, že její jednotlivé vonné složky se uvolňují postupně – proto ji nechte na pokožce rozvonět alespoň 15 minut.

Vonné esence se dělí na tři části. „Hlava“ má na svědomí první dojem z vůně, který vnímáte velmi intenzivně, ale tato intenzita po chviličce odezní.

Poté přichází na řadu „srdce“, to určuje charakter vůně – a společně s aromatickými esencemi později spoluvytváří také mi její „základ“, který tvoří pomalu se uvolňující látky, jež voní nejdéle.