Většina žen i někteří muži se shodnou na tom, že nemít v oblasti nohou, podpaží nebo intimních partií chloupky, je pro ně estetičtější a hygieničtější. Pokud si však chloupky neholíte správně, zůstane pokožka podrážděná a bolavá. Jak na to, aby k těmto nežádoucím efektům nedocházelo?
Jednorázová žiletka fakt jen jednou
Pokud nevlastníte depilátor a sázíte na nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak se nechtěných chloupků zbavit, tedy na žiletku, dbejte na to, aby byla vždy skutečně jen vaše. Stejně jako ručník nebo spodní prádlo – toto skutečně nejsou věci, které byste si měli doma vzájemně půjčovat.
Aby nedocházelo k podráždění, žiletka musí být ostrá. Ty jednorázové po použití vyhoďte.
A jak by mělo probíhat samotné holení? Způsob se liší podle jednotlivých partií. Zatímco podpaží můžete holit různými směry, nohy vždy proti růstu chloupků a intimní partie naopak po jeho směru. Jedině tak nedojde ke zbytečnému podráždění.
Přestože se lze ochlupení bez větších problémů „zbavit“ ve sprše nebo po navlhčení před umyvadlem, nejlepší volbou je naložit se do teplé vany, aby chloupky dostatečně změkly. Pak už jen stačí nanést holící pěnu.
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Místo pěny potřeby na vaření
A když pěna dojde? Většina lidí ji nahrazuje mýdlem, což není žádoucí, protože mýdla nejsou tak hustá.
Pěnu ale můžete nahradit majonézou, kondicionérem na vlasy nebo zubní pastou či olejem na pečení. Všechny tyto přípravky pleť zvlhčují a ochraňují.
Navždy bez chloupků
Zejména v létě snad každá žena touží po dokonale hladké pokožce. Kromě depilátoru, epilátoru nebo žiletek lze v profesionálním salonu podstoupit i laserovou epilaci.
Jedná se o bezbolestnou a dlouhodobou proceduru. Pro dosažení maximálních výsledků je zapotřebí zhruba 6 až 8 ošetření. Cena jednoho se liší podle partie, ale třeba epilace lýtek vyjde na 4 tisíce za ošetření.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.