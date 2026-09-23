Největší chybou je myslet si, že perly vydrží všechno. Stačí ovšem dodržovat několik jednoduchých pravidel a odměnou vám budou šperky, které si zachovají svůj půvab po mnoho let a stanou se rodinným pokladem.
Pravidelné nošení i čištění
Možná vás to překvapí, ale perlám pravidelné nošení prospívá. Přirozená vlhkost pokožky pomáhá udržovat jejich krásný lesk. Jen je po návratu domů vždy očistěte a uložte na bezpečné místo.
V létě se víc potíme a pot obsahuje látky, které můžou povrch perel postupně narušovat. Proto je vždy po nošení otřete navlhčeným měkkým hadříkem. Odstraníte tak i případné zbytky kosmetiky.
Další údržba
Ideální uchování
Perly jsou překvapivě měkké. Pokud je uložíte společně s diamanty nebo jinými kameny, můžou se snadno poškrábat. Nejlepší je samostatná šperkovnice nebo měkký látkový sáček.
Domácí péče je plně dostačující. Vyhněte se však agresivním čisticím prostředkům i ultrazvukovým čističkám. K čištění nepoužívejte ani zubní kartáčky a perly nenamáčejte do vody. Jsou-li navlečené na hedvábné niti, je vhodné je čas od času nechat převázat odborníkem.
Na co si dát pozor
Parfém, opalovací krém, make-up i lak na vlasy můžou negativně ovlivnit jejich přirozený vzhled. Proto si perlové šperky nasaďte až jako poslední. Vyhněte se taky kontaktu se slanou a chlorovanou vodou, která může poškodit jejich povrch a u náhrdelníků i hedvábnou nit.
Podpořte odolnost
Perla je jediný drahokam, který vzniká v živém organismu. Není tak tvrdá jako diamant nebo safír, a proto si zaslouží citlivější zacházení, díky kterému si udrží svoji krásu.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.