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Perly potřebují zvláštní péči: poradíme jak je čistit, nosit i ukládat

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jemné, okouzlující a trochu tajemné. Perly si zaslouží zacházení stejně výjimečné, jako jsou ony samy. Dopřejte jim správnou péči a jejich lesk může provázet celé generace, radí zlatník Michal Kadaník.

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Největší chybou je myslet si, že perly vydrží všechno. Stačí ovšem dodržovat několik jednoduchých pravidel a odměnou vám budou šperky, které si zachovají svůj půvab po mnoho let a stanou se rodinným pokladem.

Pravidelné nošení i čištění

Možná vás to překvapí, ale perlám pravidelné nošení prospívá. Přirozená vlhkost pokožky pomáhá udržovat jejich krásný lesk. Jen je po návratu domů vždy očistěte a uložte na bezpečné místo.

V létě se víc potíme a pot obsahuje látky, které můžou povrch perel postupně narušovat. Proto je vždy po nošení otřete navlhčeným měkkým hadříkem. Odstraníte tak i případné zbytky kosmetiky.

Další údržba

Ideální uchování

Perly jsou překvapivě měkké. Pokud je uložíte společně s diamanty nebo jinými kameny, můžou se snadno poškrábat. Nejlepší je samostatná šperkovnice nebo měkký látkový sáček.

Domácí péče je plně dostačující. Vyhněte se však agresivním čisticím prostředkům i ultrazvukovým čističkám. K čištění nepoužívejte ani zubní kartáčky a perly nenamáčejte do vody. Jsou-li navlečené na hedvábné niti, je vhodné je čas od času nechat převázat odborníkem.

Na co si dát pozor

Parfém, opalovací krém, make-up i lak na vlasy můžou negativně ovlivnit jejich přirozený vzhled. Proto si perlové šperky nasaďte až jako poslední. Vyhněte se taky kontaktu se slanou a chlorovanou vodou, která může poškodit jejich povrch a u náhrdelníků i hedvábnou nit.

Podpořte odolnost

Perla je jediný drahokam, který vzniká v živém organismu. Není tak tvrdá jako diamant nebo safír, a proto si zaslouží citlivější zacházení, díky kterému si udrží svoji krásu.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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