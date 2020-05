Na den ano, na večer ne!

Kůže na obličeji je tenčí, celkově jemnější než na ostatních částech těla. Důvodem je skutečnost, že podkožní tuková vrstva není tak silná. Tvář tak patří k vůbec nejcitlivějším partiím lidského těla. Proto se mnohem rychleji dehydratuje, jsou viditelné mimické vrásky, pigmentové skvrny a jiné projevy stárnutí. Je tedy na místě zaměřit svou pozornost na výrobky obsahující UVA/UVB filtry. Ty poskytují okamžitou ochranu před spálením a přispívají k intenzivnějšímu opálení pokožky bez obsahu samoopalovací látky.

I když je venku pod mrakem, na krém nanášíte ještě vrstvu make-up, stejně by měla péče obsahovat ochranu před slunečním zářením. Výjimkou je noční řada. Během spánku jsou ochranné faktory pro pokožku zbytečným zatížením.

Slunce člověk pro šťastný život potřebuje. Ovšem ochrana je nesmírně důležitá, nezapomínejte!

Absolutní nutnost

V jarních a letních dnech by měl být základem kvalitní denní krém s OF (ochranným faktorem) minimálně 20. Ženy nad 30 let by měly používat navíc účinná pleťová séra. V tomto případě nejlepší volbou budou antioxidační nebo protivráskové výrobky. Když si pořídíte kosmetiku bez OF, přidejte do péče trochu „klasického” obličejového opalovacího krému. Důraz klaďte na správné rozetření. Zvláštní pozornost věnujte oblasti kolem očí, nosu a rtů. Nezapomínejte ani na uši.

Sluneční ochrana obsažená v kosmetických produktech časem slábne, mnohem rychleji když se potíte, nebo se utíráte. Nezapomeňte během dne aplikovat UV faktor opakovaně. Hlavně ve dnech, kdy slunce pálí „o sto šest”, kdy jste zcela oddána slunečním paprskům během chvíle volna.

Pozor na relax pod širým nebem v kritických hodinách.

Malé osvěžení

Mnoho z nás má mezery nejen v OF, kdy neví, jak dlouho mohou s daným produktem pobývat na slunci. Často ani neznáme rozdíl mezi UVA a UVB ochrannou. Podívejme se tedy, v čem je rozdíl. UVB paprsky pronikají do vrchní vrstvy pokožky. Mohou způsobit její spálení a nenávratné poškození DNA. Zatímco UVA paprsky, které prochází až do hlubších vrstev pokožky, mají na svědomí předčasné stárnutí a rakovinu kůže. Jediná správná volba je tedy kosmetika blokující obě složky záření.

Máte ve svém arzenálu zásoby z minulého roku? Udělejte čistku. Přesvědčte se, že nepoužíváte výrobky déle, než je určeno na obalu. Zvláště u sluneční kosmetiky je potřeba dodržovat lhůtu spotřeby. Nevidíte žádné datum? Pak na obalu jistě bude symbol znázorňujíc malou otevřenou dózu a počet měsíců (např. 12 M). Číslo vždy znamená počet měsíců, do kdy je produkt vhodný spotřebovat.