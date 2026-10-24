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Krásná blond končí doma katastrofou. Zesvětlení přenechte profesionálům

Tereza Dusová
  4:30

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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Po zářivě blonďaté hřívě touží ženy tisíce let. Je symbolem sex appealu, mládí a výjimečnosti. Ne každá má ale to štěstí, aby se s blond vlasy narodila. Dosáhnout krásného odstínu je doma téměř nemožné, a není to zadarmo.

Na úvod si povězme pro někoho možná krutou pravdu: doma si svépomocí krásnou blond nikdy nevytvoříte. I když regály v drogériích přetékají barvami a přelivy všech odstínů, domácím odbarvováním si kadeře jenom zničíte.

Zesvětlení stojí čas i peníze

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Zesvětlování proto přenechte vždy profesionálům. Jen pečlivě proškolený kadeřník pozná, jakou sílu odbarvovací látky musí na váš typ vlasů zvolit, aby výsledek vypadal dobře a zároveň neutrpělo zdraví vlasů. Podle kvality vaší kštice i požadovaného výsledku zvolí řešení na míru přesně pro vás.

Metod, jak vlasy zesvětlit, existuje celá řada. Pokud toužíte po melíru, zaplatíte za něj od 1 500 až do 10 000 korun, podle hustoty vlasů i regionu.

V Praze bývají ceny o poznání vyšší. Melír je vhodný pro ženy s počínajícími šedinami nebo ty, které nechtějí docházet na barvu každý měsíc. Odrosty nejsou tak rychle znatelné.

Moderní techniky odbarvování

Oblíbená je i metoda balayage, kdy se do relativně širokých pramenů vlasů vykresluje kýžené zesvětlení. Nevýhodou však je, že dokáže zesvětlit vlasy jen o pár odstínů, radikální proměnu od ní tedy nečekejte.

Zároveň ale odrůstá přirozeně a stačí ji obnovit třeba jednou ročně. Počítejte s cenou od 2 do 7 tisíc korun. Zvolit můžete i contouring, kdy se zesvětlí jen prameny kolem obličeje, případně na koruně hlavy.

Stále větší popularitě se těší technika airtouch. Kadeřník při ní odděluje tenké pramínky vlasů pomocí fénu, čímž docílí přirozeného výsledku. Jde o jednu z nejdražších kadeřnických technik, protože je náročná na čas (v křesle strávíte klidně 8 hodin) a cena se může vyšplhat až k 10 tisícům.

Pokud toužíte po celistvé blond, je pro vás řešením celoplošné odbarvení, tady se ceny pohybují od 3 do 10 tisíc korun.

Blond vlasy vyžadují zvláštní péči. Jak na ni?

Správná péče je klíčová

Samotným zesvětlením kadeřnická práce nekončí, vždy je nutné odbarvený vlas ještě natónovat přelivem. Pokud máte vlasy přirozeně tmavé, počítejte také s tím, že platinového odstínu nedocílíte za jedno sezení, ale bude třeba postup opakovat.

A počítejte s tím, že kadeřník vaše kouzlo sám neudrží. Jen díky správné domácí péči zůstanou vlasy krásné. Odbarvením se vlas vždy naruší, je tedy potřeba mu dodat hydrataci i protein. Používejte ideálně profesionální kosmetiku určenou na zesvětlené vlasy, kterou vám na míru vybere kadeřník. Studený odstín podpoříte, pokud jednou týdně použijete speciální fialový šampon.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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