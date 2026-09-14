Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Životní styl jako zrcadlo krásy. Pokožka na nás poví víc, než chceme


Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Možná že používáte ta nejlepší séra, krémy, masky a chodíte na omlazující procedury. Pokud ale špatně spíte, stresujete se a vynecháváte SPF, nemůžete čekat výsledky. Nakolik celková životospráva ovlivňuje náš vzhled, vysvětluje dermatoložka Lucia Mansfeldová.

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

Když za vámi přijde nový klient, co o jeho životním stylu dokážete zjistit ještě dřív, než vůbec poprvé promluví?
Obličej a kůže prozradí mnohé. Všímám si kvality a hydratace pleti, jejího fototypu, pigmentace, mimiky nebo známek fotopoškození. Podle toho lze usoudit, zda klient dodržuje zásady ochrany před sluncem a jak o svou pokožku pečuje. Na první pohled je taky možné rozpoznat známky takzvané acné excoriée, tedy stavu, kdy si klient škrábe pupínky, což může souviset se stresem, stejně jako projevy periorální dermatitidy. Skutečný obraz pak doplní osobní rozhovor.

Které partie obličeje o našem způsobu života vypovídají nejvíc?
Nejvíc prozradí kvalita pleti a oční okolí. Právě tam bývá nejčastěji patrná únava, stres, nedostatek spánku nebo dlouhodobé vystavování se slunci.

Jak vypadá tvář člověka, který dlouhodobě žije ve stresu, a jak naopak někoho, kdo dobře spí, pravidelně se hýbe a dostatečně o sebe pečuje?
Chronický stres se může projevit unaveným výrazem, horší kvalitou pokožky, dehydratací, našedlým nezdravým odstínem nebo výraznějšími vráskami. Naopak zdravý životní styl bývá spojený se svěžejší, pružnější, lépe hydratovanou a přiměřeně prokrvenou pletí.

Špatná životospráva, únava i stres se nejrychleji odrazí v oblasti očního okolí. Na mladistvý vzhled má přitom zásadní vliv taky používání SPF přípravků.

Která změna životního stylu podle vás dokáže vzhled zlepšit nebo omladit víc než většina kosmetických produktů?
Jednoznačně každodenní ochrana před UV zářením. Spolu s kvalitním spánkem, nekouřením a vyváženou stravou patří mezi nejúčinnější způsoby, jak si dlouhodobě udržet zdravou a mladistvou pokožku.

Důležitá je taky pravidelná hydratace a u stárnoucí pleti používání přípravků s vitaminem C a retinolem.

Co s obličejem udělá kouření, pití alkoholu, nevyspání a celkově špatná životospráva?
Kouření urychluje vznik vrásek, zhoršuje kvalitu pokožky i hojení po poranění nebo chirurgických zákrocích. Alkohol pleť dehydratuje a může způsobovat zarudnutí a otoky, často je taky příčinou mnohočetných rozšířených žilek a pavoučkovitých cévních útvarů. Důsledkem nedostatku spánku jsou především kruhy pod očima, matnější pokožka a pomalejší regenerace.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Svěží look za pár okamžiků. Vizážistka radí, co k tomu potřebujete

Ilustrační snímek

Vysoké teploty, vítr, ráno chlad, SPF i klimatizace v kanceláři představují pro make-up pořádnou zkoušku. Zjistili jsme, jak vypadat skvěle i s minimálním úsilím. Využijte opálené pleti po létě a...

Nadčasová a elegantní stálice módního nebe: plisovaná móda je zpět

Ačkoli je plisování poměrně výrazný prvek, lze se do něj oblékat i bez přehnané...

Plisování působí elegantně a nadčasově a oděvu dodává kýženou strukturu. Není divu, že se s železnou pravidelností vrací na módní nebe. Letos samozřejmě znovu. Dáte mu šanci?

Košile do každého šatníku. Nehodí se jen do práce, vrstvěte ji

Spíš než upnuté tílko v teplých dnech oceníte vzdušnou košili z přírodního...

Už dávno není jen nudným doplňkem formálního kostýmku. Košile všech barev a střihů ovládly dámské šatníky a nosí se na všechny příležitosti. Jaký nadčasový kousek si vyberete právě vy?

Dodejte outfitu romantický nádech. Stačí pár chytrých detailů

Šaty, které vidíte na modelce, jsou přesně to, co od romantického stylu...

Chcete svému outfitu dodat závan romantiky? Stačí chytře zvolený materiál, jemný detail nebo ten správný střih... Oživte svůj šatník snadno a za málo peněz!

Krajka něžná jako vy, bavlna pro pohodlí. Co o vás řeknou vaše kalhotky

Ilustrační snímek

Spodní prádlo sice není na první pohled vidět, ale podle psychologů jeho volba úzce souvisí s vaším charakterem, náladou i sebevědomím. Co o vás poví to vaše?

Životní styl jako zrcadlo krásy. Pokožka na nás poví víc, než chceme

Ilustrační snímek

Možná že používáte ta nejlepší séra, krémy, masky a chodíte na omlazující procedury. Pokud ale špatně spíte, stresujete se a vynecháváte SPF, nemůžete čekat výsledky. Nakolik celková životospráva...

14. září 2026

Krajka něžná jako vy, bavlna pro pohodlí. Co o vás řeknou vaše kalhotky

Ilustrační snímek

Spodní prádlo sice není na první pohled vidět, ale podle psychologů jeho volba úzce souvisí s vaším charakterem, náladou i sebevědomím. Co o vás poví to vaše?

13. září 2026

Knížecí cesta: místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno

Komerční sdělení
Místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno.

Podzim na Šumavě má zvláštní atmosféru. Lesy se zbarvují do teplých odstínů, vzduch je čistý a hladina lipenské nádrže působí jako tiché zrcadlo, v němž se odráží podzimní obloha.

12. září 2026

Košile do každého šatníku. Nehodí se jen do práce, vrstvěte ji

Spíš než upnuté tílko v teplých dnech oceníte vzdušnou košili z přírodního...

Už dávno není jen nudným doplňkem formálního kostýmku. Košile všech barev a střihů ovládly dámské šatníky a nosí se na všechny příležitosti. Jaký nadčasový kousek si vyberete právě vy?

12. září 2026

Nadčasová a elegantní stálice módního nebe: plisovaná móda je zpět

Ačkoli je plisování poměrně výrazný prvek, lze se do něj oblékat i bez přehnané...

Plisování působí elegantně a nadčasově a oděvu dodává kýženou strukturu. Není divu, že se s železnou pravidelností vrací na módní nebe. Letos samozřejmě znovu. Dáte mu šanci?

11. září 2026

Svěží look za pár okamžiků. Vizážistka radí, co k tomu potřebujete

Ilustrační snímek

Vysoké teploty, vítr, ráno chlad, SPF i klimatizace v kanceláři představují pro make-up pořádnou zkoušku. Zjistili jsme, jak vypadat skvěle i s minimálním úsilím. Využijte opálené pleti po létě a...

10. září 2026

Odhalte tajemství své koupelny. Tohle o vás říká vaše kosmetika

Ilustrační snímek

Kosmetika, kterou používáme, mluví za nás, a věřte, že toho o nás umí prozradit opravdu hodně. Třeba i to, že máme zrovna chuť a náladu pořídit si nějaký nový produkt či pomůcku.

9. září 2026

Cukr jako bílý jed. Zrušte náhrady, raději odvykejte sladké chuti

Ilustrační snímek

Místo klasického cukru třtinový, do pečení přírodní sladidla a pokud možno se cukru úplně vyhnout. Kdekdo dnes považuje cukr za bílý jed. Ne každá náhrada je ale zdravějším řešením, moudřejší je...

8. září 2026

Dodejte outfitu romantický nádech. Stačí pár chytrých detailů

Šaty, které vidíte na modelce, jsou přesně to, co od romantického stylu...

Chcete svému outfitu dodat závan romantiky? Stačí chytře zvolený materiál, jemný detail nebo ten správný střih... Oživte svůj šatník snadno a za málo peněz!

7. září 2026

Kosmetika od moře. Sůl i řasy prospívají vlasům i pleti, vyzkoušejte je

Ilustrační snímek

Slaná voda, řasy, bahno i sůl. Oceány a moře ukrývají překvapivě velké množství látek, které prospívají pokožce, vlasům i unavenému tělu. Využijte je pro svou krásu na maximum.

6. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

V jednom kuse. Overaly jsou ideální podzimní kousek, skvěle se kombinují

Výrazná barevnost, nepřehlédnutelný květinový vzor a příjemná viskóza dělají z...

Nebaví vás složité kombinace oblečení a nemáte cit pro to, co se k sobě hodí? Ideálním řešením jsou overaly. Stačí k nim přidat pár doplňků a můžete vyrazit. Poradíme vám, jak vybrat ten...

5. září 2026

Outfit dělají doplňky: pořiďte si maličkosti, bez kterých do ulic vyjít nejde

Ilustrační snímek

Právě teď je ideální doba, kdy si můžeme do sytosti pohrávat s doplňky a s jejich pomocí vytvářet stále nové outfity. Osvěžte si září a pořiďte si do nové sezóny nové maličkosti, které promění váš...

4. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet