Když za vámi přijde nový klient, co o jeho životním stylu dokážete zjistit ještě dřív, než vůbec poprvé promluví?
Obličej a kůže prozradí mnohé. Všímám si kvality a hydratace pleti, jejího fototypu, pigmentace, mimiky nebo známek fotopoškození. Podle toho lze usoudit, zda klient dodržuje zásady ochrany před sluncem a jak o svou pokožku pečuje. Na první pohled je taky možné rozpoznat známky takzvané acné excoriée, tedy stavu, kdy si klient škrábe pupínky, což může souviset se stresem, stejně jako projevy periorální dermatitidy. Skutečný obraz pak doplní osobní rozhovor.
Které partie obličeje o našem způsobu života vypovídají nejvíc?
Nejvíc prozradí kvalita pleti a oční okolí. Právě tam bývá nejčastěji patrná únava, stres, nedostatek spánku nebo dlouhodobé vystavování se slunci.
Jak vypadá tvář člověka, který dlouhodobě žije ve stresu, a jak naopak někoho, kdo dobře spí, pravidelně se hýbe a dostatečně o sebe pečuje?
Chronický stres se může projevit unaveným výrazem, horší kvalitou pokožky, dehydratací, našedlým nezdravým odstínem nebo výraznějšími vráskami. Naopak zdravý životní styl bývá spojený se svěžejší, pružnější, lépe hydratovanou a přiměřeně prokrvenou pletí.
Špatná životospráva, únava i stres se nejrychleji odrazí v oblasti očního okolí. Na mladistvý vzhled má přitom zásadní vliv taky používání SPF přípravků.
Která změna životního stylu podle vás dokáže vzhled zlepšit nebo omladit víc než většina kosmetických produktů?
Jednoznačně každodenní ochrana před UV zářením. Spolu s kvalitním spánkem, nekouřením a vyváženou stravou patří mezi nejúčinnější způsoby, jak si dlouhodobě udržet zdravou a mladistvou pokožku.
Důležitá je taky pravidelná hydratace a u stárnoucí pleti používání přípravků s vitaminem C a retinolem.
Co s obličejem udělá kouření, pití alkoholu, nevyspání a celkově špatná životospráva?
Kouření urychluje vznik vrásek, zhoršuje kvalitu pokožky i hojení po poranění nebo chirurgických zákrocích. Alkohol pleť dehydratuje a může způsobovat zarudnutí a otoky, často je taky příčinou mnohočetných rozšířených žilek a pavoučkovitých cévních útvarů. Důsledkem nedostatku spánku jsou především kruhy pod očima, matnější pokožka a pomalejší regenerace.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.