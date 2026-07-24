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Jak se správně chránit před sluncem? Jsou místa, na která zapomínáme


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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Většina lidí si hlídá obličej a ramena. Slunce ale často poškodí úplně jiná místa, na která se zapomíná. Stejně tak si mnozí neuvědomují, že kůže potřebuje ochranu, i když je zataženo.

Mnoho lidí začne ochranu před sluncem řešit až ve chvíli, kdy vyráží k vodě nebo na dovolenou. Jenže ultrafialové záření působí stejně při práci na zahradě, cestou do práce, při sportu nebo třeba při odpoledním posezení na terase.

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A to bývá často kamenem úrazu. Právě při běžných denních činnostech totiž bývá člověk méně opatrný. Přitom odborníci doporučují používat během léta ochranný faktor alespoň SPF 30, lidem se světlou pokožkou nebo při delším pobytu venku pak SPF 50.

Ochrana by navíc neměla končit u jednoho ranního natření. Během dne je potřeba ji obnovovat, zejména po koupání nebo výraznějším pocení.

Stejně důležité jsou také sluneční brýle s UV filtrem, vhodná pokrývka hlavy a pobyt ve stínu v době nejsilnějšího slunečního záření.

Uši, krk, hřbety rukou

Ani když používáte správné opalovací krémy pravidelně, nemusíte vše dělat správně. Člověk se často soustředí především na obličej, ramena a paže, zatímco jiné části opomíjí. Problémem jsou hlavně uši, zadní část krku či hřbety rukou. Přitom právě tyto partie bývají slunci vystaveny po dlouhé hodiny.

Hřbety rukou dostávají zabrat při řízení auta, práci na zahradě i během obyčejné chůze. Podobně je na tom krk, zejména u lidí s kratšími vlasy nebo při nošení kšiltovky.

Často se zapomíná také na nárty v sandálech a otevřené obuvi. Mnoho lidí pak překvapí, jak nepříjemně se mohou spálit. Pozornost si zaslouží také dekolt, který bývá během léta odkrytý opakovaně po mnoho let – a právě na něm se známky stárnutí pokožky způsobené sluncem objevují velmi často.

Tipy pro zdravou pokožku

  • Používejte krémy s ochranným faktorem alespoň SPF 30.
  • Opalovací krém obnovte přibližně každé dvě hodiny a vždy po koupání nebo výraznějším pocení.
  • Nezapomínejte natřít uši, krk, rty, nárty, hřbety rukou a pokožku ve vlasové pěšince.
  • Noste sluneční brýle s kvalitním UV filtrem.
  • Volte raději klobouk se širší krempou než kšiltovku.
  • Mezi 11. a 15. hodinou vyhledávejte stín.
  • Při delším pobytu venku volte lehké a vzdušné oblečení, které zakrývá co největší část těla.
  • Pamatujte, že sluneční paprsky se odrážejí.
  • Opalovací krém potřebujete i ve stínu.

Další zrádnou oblastí je obličej. Možná to zní překvapivě, ale ani zde se často nechráníte důkladně. Při nanášení opalovacího krému se většina soustředí na čelo, nos a tváře. Spánky, oblast před ušima nebo místa podél obrouček brýlí však často zůstávají bez povšimnutí.

Zapomíná se také na rty, jejichž pokožka je velmi jemná a citlivá.

Sluneční brýle navíc nechrání jen pokožku kolem očí. Důležitý je především kvalitní UV filtr, který pomáhá chránit samotný zrak. Větší skla nebo širší obroučky navíc omezují pronikání slunečních paprsků z boku, odkud se k očím dostávají například odrazem od vody, světlé dlažby nebo písku.

Vlasová pokožka

Méně známým problémem je pokožka ve vlasové pěšince nebo na místech, kde vlasy začínají řídnout. Sluneční paprsky zde dopadají přímo na kůži a mnoho lidí si tuto oblast vůbec neuvědomuje. Podobně bývá opomíjená oblast kolem vlasové linie a za ušima. Nejde o velké plochy, ale právě proto na ně lidé často zapomenou.

Dermatologové přitom upozorňují, že i malé části pokožky vystavené slunci opakovaně po mnoho let si zaslouží stejnou ochranu jako zbytek těla. Pokud trávíte venku delší dobu, může pomoci klobouk se širší krempou, který chrání nejen obličej, ale také část uší, krku a hlavy.

Málokdo si navíc uvědomuje, že sluneční paprsky nepřicházejí jen shora. Odrážejí se od vody, světlých fasád domů, dlažby, písku nebo například kapoty automobilu. Pokožka tak dostává dávku záření i ze stran a zespodu.

Proto se mohou spálit i lidé, kteří většinu dne nestrávili na přímém slunci. A poškodit pokožku umí sluneční záření, i když je zataženo. Právě proto odborníci doporučují myslet na ochranu pokožky během celého léta. Často totiž nerozhoduje jeden den na dovolené, ale stovky obyčejných hodin, které každý rok strávíte venku.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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