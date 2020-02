S pojmem přírodní kosmetika nebo biokosmetika se setkáváme v dnešní době čím dál častěji. Tak jako se začínáme více zajímat o to, co jíme, zvyšuje se i náš zájem o přírodní a bio kosmetiku. Jaký je mezi nimi rozdíl? Co by neměla obsahovat a jak se vyznat v jejím složení?