Nekupujte zajíce v pytli. Víte, jak poznáte padělaný parfém?

Varovat vás mohou různé signály. Pokud vám prodejce nabízí parfém, který v obchodě stojí několik tisíc, za pár stovek, zbystřete. Půjde buď o padělek, nebo ještě hůře – o kradené zboží. Rozbalili jste lahvičku, nedočkavě se navoněli a ouha – to, co cítíte, se vůbec nepodobá vysněné vůni. Možná jste koupili padělek nebo byl parfém nesprávně skladovaný a zkažený.

Je také možné, že prodejce poslal výrobek určený pro asijský či africký trh, který má odlišné složení.

Pozor si dejte u pouličních prodejců. Levná kopie sice voní stejně, ale budete se muset vonět několikrát denně a ve finále tak stejně neušetříte.

Výrobci sice čas od času mění design flakonků, pokud ale dostanete vůni v lahvičce, která se nejenže nepodobá tomu, co jste si vyhlédli, nebo je z plastu, je pravděpodobné, že nejde o originál.

Varovat by vás měly i netypické rozměry flakonu, křivě nalepená nebo natištěná etiketa. To samé platí o krabičce, do které by měl být vždy (!) parfém zabalený. Padělatelé se často vyhýbají postihu tím, že okopírovanou vůni sice prodávají v naprosto shodném balení, ale v názvu jsou nepatrné odlišnosti. Při koupi si proto parfém nejen očichejte, ale také důkladně prohlédněte etiketu a nápisy na krabičce.

Doporučujeme proto nakupovat v osvědčených kamenných obchodech, levnější vůně ve značkových drogeriích.