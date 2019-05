Tvar oka rozhoduje

Než se pustíte do vykreslování oční linky, prohlédněte si tvar oka. Jen tak lze vytvořit linku, která oku opticky “neuškodí”. Pokud máte oči blízko sebe, linku začínejte od středu víčka. Velkým, kulatým očím budou lichotit linky tenké, nikoli extrémně široké. Nejširší by linka měla být u vnitřního koutku oka, k vnějšímu se linka musí ztenčovat. Nezapomeňte na decentní protažení linky a její pozvednutí směrem ke spánkům. Malé oči opticky otevře tenká linka těsně nad linií řas. Pokleslým víčkům sluší tenká linka podél celého oka, která se bude směrem ke vnějšímu koutku lehce rozšiřovat. Protažení linky by mělo končit těsně před koncem linie řas. Nejlepší, co můžete udělat je vyzkoušet si několik druhů linek. Jen tak zjistíte, které vám sluší nejvíce.

Jak na perfektní linku?

Zkoušela jste si vykreslit linku, ale nikdy se nepovedlo? Chce to trpělivost. Tento styl líčení musíte zkoušet stylem pokus - omyl. Jen tak po čase dosáhnete nejlepšího výsledku. Nemusíte se ale bát, dlouho to trvat nebude. Během pár dní se naučíte kreslit dokonalou linku s brilantním výsledkem během pár sekund.

Abyste vytvořila rovnou linku, ukazováčkem natáhněte kůži u vnějšího koutku oka. Jemně oblast protáhněte do strany, nikoli směrem vzhůru. Víčko se vypne, bude se na něj lépe kreslit. Důležité je také umístění ruky. Nejděte si polohu, u které bude ruka pevná, nebude se klepat. Pro naprosté make-up začátečnice doporučujeme prvně nakreslit tužkou drobné tečky, které následně spojíte v jednu linku.

Make-up trik: Pro večerní líčení se hodí tzv. kočičí linka. Její kouzlo tkví v delším protažení u vnějšího i vnitřního koutku oka.

Nejlepší pomocníci pro “linkování”

Na trhu v současné době naleznete nespočet tužek. Od klasických kajalových tužek po fixy v matném či lesklém provedení. K vidění jsou i oční linky se štětečkem, ty jsou však pro zkušenější ženy. Pro začátek doporučujeme fixu či tužku s velmi tenkým hrotem. V prvních dnech mějte po ruce vatovou tyčinku, kterou budete odličovat drobné nedokonalosti.



Rada vizážistů: V případě blondýnek či žen s porcelánovou pokožkou se doporučuje vyměnit černou barvu za přirozenější hnědé tóny. Kromě těchto dvou barev si můžete hrát i s pestřejšími odstíny, které jsou na jaře a v létě žádané.