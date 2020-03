Nejdříve si ujasněte, k čemu korektor chcete použít. Pokud vám jde o zakrytí kruhů pod očima, zvolte raději tekutý korektor. Tuhý na kruhy pod očima nepoužívejte. Citlivé oční okolí by zbytečně vysušoval, zvýraznil by vrásky a nepůsobil by přirozeně.

Pokud vás trápí pupínek, výrazná piha nebo pigmentová skvrna, přijde na řadu tužší korektor. Na akné je ideální tužkový, který vám umožní nanést barvu přesně na pupínky.



Vždy byste tedy měla mít po ruce nejméně dva odstíny korektoru - jeden v tónu vaší pleti na pupínky a jeden světlejší na kruhy pod očima.

Korektor nanášejte až na samotný make-up. To, že se zásadně používá pod něj, je zažitý mýtus. Drobné nedokonalosti zamaskuje už make-up, korektoru pak bude potřeba jen malé množství.

Jak vybrat správný odstín

Pokud chcete zakrýt kruhy pod očima, použijte tekutý korektor o odstín světlejší než je vaše pleť, obličej to opticky rozzáří. Na pupínky je lepší zvolit korektor přímo v odstínu vaší pleti.

Paletky s korektory v barvách světle zelené, světle žluté a světle fialové či růžové nabízejí komplexní řešení, jak zakrýt všechny nedokonalosti pleti. Barevné korektory se aplikují ještě před make-upem, po použití denního krému. Barevné tóny je potřeba důkladně rozetřít, měly by splynout s pokožkou tak, aby jejich původní odstín nebyl viditelný.

Zelený korektor neutralizuje červené skvrny, žlutý je naopak ideální na kruhy pod očima nebo prasklé žilky. Světle fialový neutralizuje žluté podtóny a světle růžový modré podtóny pleti.

Jak nanášet

Korektory můžete na obličej nanášet štětcem, kterým je skvěle zapracujete, ale poslouží vám i vaše prsty.



Korektor se nanáší v tečkách, vždy se držte pravidla, že méně je někdy více. Neroztírejte ho jako make-up, do pokožky jej lehce vklepávejte. Docílíte tak přirozeného vzhledu.

Tipy a triky

⁕ Korektor naťukejte do vnitřních koutků očí, kolem nosu a ke koutkům úst, aby obličej vypadal projasněně a svěže.

⁕ Korektorem se i skvěle konturuje. Stačí sáhnout po korektoru v tmavším odstínu. Silnější čáru nakreslete pod lícní kosti a podél hřbetu nosu, mezi obočím a na bradu. Tak vytvoříte jemný konturovací efekt, který zvýrazní vaše obličejové rysy.

⁕ Chcete-li korektor použít pro rozjasnění, zvolte o dva odstíny světlejší korektor, než je váš tón pleti. Pro konturování použijte korektor o dva odstíny tmavší, než je váš tón pleti.

⁕ Pokud máte sušší pleť, je vždy lepší tekutý korektor, na mastnou tužší.