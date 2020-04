Domácí pedikúra

I když je lepší svěřit se do rukou profesionálů, zvládnete pedikúru také doma. Je ale třeba dodržovat a neporušit určité zásady.

1. Čisté nohy ponořte do lavoru nebo malé vaničky s teplejší vodou, do které přidejte pěsticí koupelovou sůl, olej nebo bylinky, jako je třeba levandule, heřmánek či měsíček. Nohy hýčkejte v lázni asi 20 minut, ale vodu nenechte vychladnout – vždy přidejte teplou. Po tomhle relaxu už bude kůže hezky změkčená a přichystaná na další úpravy.

2. Nohy pečlivě osušte ručníkem a dopřejte jim peeling, který si můžete vyrobit třeba medu, smícháním lžíce oleje a krystalků mořské soli. Směsí chodidla dobře promasírujte, věnujte se i mezerám mezi prsty a nártům. Po peelingu nohy důkladně opláchněte teplou vodou a osušte froté ručníkem.

3. Pemzou opatrně odstraňte zatvrdlou vrstvičku kůže a poté ji lehce vyhlaďte speciálním pilníkem. Postupujte vždy od prstů směrem k patám.

4. Teď se dostává na řadu úprava nehtů. Ty zastřihněte do roviny, okraje opatrně zapilujte pilníčkem a přerostlou nehtovou kůžičku zatlačte dřevěnou špachtličkou proti směru jejího růstu. Nohy nakonec promažte regeneračním krémem s promašťujícím účinkem.

Noční zábal

To, že se pokožka regeneruje během noci, je známý fakt, a protože si můžete hovět pěkně v teple v posteli, využijte toho i kvůli nohám.



Před ulehnutím naneste na chodidla silnou vrstvu jakéhokoliv mastného hutného krému, navlékněte si bavlněné ponožky a nechte působit přes noc. Uvidíte, že ráno bude kůže pěkně hladká a pružnější.

Trocha cvičení

I když by vás to možná hned nenapadlo, nohám dokáže ulevit také pár jednoduchých cviků. Jak na to?

Sedněte si a zatněte prsty u nohou – jako ruce do pěstí. Vydržte několik vteřin a pak povolte. Dalším cvikem je kroužení kotníky. Udělejte pár krouživých pohybů doprava a poté doleva, po chvilce opakujte. Jestli cítíte, že vás chodidla bolí, vezměte si na pomoc masážní váleček či míček, položte na ně chodidlo a střídavě jím po nich přejíždějte. Může vám ale také pomoct třeba vsedě přejíždět chodidly po PET lahvi s vodou.

Vychytaní pomocníci

Nohám velmi prospějí i kosmetické přípravky, které byly vyvinuty speciálně pro ně. Ať jsou to krémy, balzámy, spreje proti zápachu nebo osvěžující gely, vezměte si je na pomoc. Věřte, že i ony vám prokážou dobrou službu.