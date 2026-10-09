Nažloutlé nehty a konečky prstů u rukou jsou typickým znakem kuřáků. Nehty ale dokážou odhalit mnohem víc než vášeň pro tento nezdravý zlozvyk. Mohou totiž upozornit na nemoci jak samotných nehtů, tak celého organismu, či na nedostatek některých důležitých prvků. Prozradí také, zda o ně člověk správně pečuje.
Jak se o ně starat?
Nehet vyrůstá z nehtového lůžka a slouží k ochraně posledních článků prstů. Je-li zdravý, je hladký a lehce klenutý, bez rýh a žlábků, u jeho kořene je dobře znát nehtový měsíček. Nehet má narůžovělou barvu a obklopen je kůžičkou, která tvoří jakýsi jeho ochranný val.
Aby nehty zdravé zůstaly, je o ně třeba správně pečovat. Odborníci doporučují nehty nestříhat a k jejich úpravě na rukou používat nekovové pilníky.
Velkou pozornost je nutné věnovat kůžičce kolem nich, která je jediným zdrojem jejich výživy. Stejně jako nehty bychom ji neměli stříhat a pečovat o ni bychom měli pomocí krémů a olejů, které se se do ní přímo vtírají.
Co raději nedělat?
Kůži příliš neprospívá namáčení ve vodě, protože ji to vysušuje. Ještě hůř pak snáší kontakt s různými čisticími přípravky. Pokud s nimi člověk pracuje bez použití ochranných rukavic, může mít nejen vysušenou kůži, ale i oslabené, roztřepené nehty.
Samozřejmostí by také mělo být ošetření rukou mastným krémem nejlépe po každém umytí, minimálně ale párkrát za den. Nejsou-li totiž vaše ruce vysušené, je větší pravděpodobnost, že vás nebudou trápit nepříjemné záděry.
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Dějiny manikúry: nehty se barvily henou, smetanou i autolakem
U nehtů na nohou je zase nezbytné stříhat je rovně, nikoli dokulata, aby nezačaly zarůstat. K jejich zarůstání rovněž přispívá nevhodné obutí – tedy těsné boty s úzkou špičkou.
Kdy zpozornět
Okousané nehty, které bývají známkou nadměrné nervozity, pozná i laik. Odborník je z nehtů ale schopen vyčíst daleko víc. Kupříkladu lomivé a třepivé nehty sice vznikají i jako následek používání odlakovačů, ale mohou signalizovat i poruchu štítné žlázy nebo nedostatek vitaminů A, D, B či železa.
Vypouklé nehty, které bývají tvarem přirovnávány k hodinovému sklíčku, se mohou objevit u lidí s chronickým onemocněním plic a srdce.
Leccos napoví i zabarvení. Kupříkladu tmavší žlutý nehet může být příznakem mykózy, namodralý zase naznačuje, že by mohlo jít o špatný krevní oběh či srdeční slabost.
Objeví-li se pod nehtem tmavá skvrna, jde nejspíš o krevní sraženinu jako následek drobného poranění. Pokud ale nemizí, může jít o zhoubný melanom. V případě zelené barvy je podezření na bakteriální infekci a houbovou plíseň.
Při podezření, že s nehty není něco v pořádku, neváhejte a vyhledejte lékaře, který vám pomůže odhalit, v čem tkví problém.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.