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Objemné střihy nemusejí ženskou siluetu skrývat. Jak vyvážit proporce?

  4:30

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Ilustrační snímek | foto: F&F

Objemné a volné střihy nemusejí ženskou siluetu skrývat ani jí ubírat na půvabu. Stačí si pohrát s proporcemi, odhalit kousek kůže nebo nechat vyniknout křivky. Jak na to, poradí stylistka Kateřina Kvasničková.

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Oversize střihy si může dovolit téměř každý. Je ale potřeba zaměřit se na výběr. Volnější oblečení může krásně schovat partie, které nechceme zdůrazňovat – třeba bříško, paže nebo boky.

U menších žen bych ale byla opatrnější. Příliš dlouhý a beztvarý kousek může postavu opticky zkrátit a žena v něm snadno „zmizí“. Hlídejte proto především délku a množství materiálu.

Jak nevypadat jako v pytli

Stačí dodržet jednoduchou zásadu: Vyvažujte objem. Máte oversize košili nebo svetr? Částečně je zastrčte do kalhot, vyhrňte rukávy nebo ukažte kotníky. Volné sako můžete nechat rozepnuté a pod něj dát minimalistický top.

Všechno nemusí být upnuté – hlavní je, aby výsledný styling měl hezký tvar.

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Základní výbava

Nejčastější chyby

  • Vzít si všechno příliš velké.
  • Nechat úplně zmizet pas.
  • Nehlídat délku.
  • Zaměňovat oversize střih za klasické oblečení, jen o několik čísel větší.

Platí základní pravidlo: Čím výraznější a objemnější kousek, tím jednodušší by měl být zbytek outfitu.

Při sestavování outfitu se vyplatí mít v šatníku sako, košili, svetr, kabát a klidně i rovné bílé tričko.

Právě to je skvělý základ – můžete ho zastrčit do kalhot, nechat vykukovat zpod volného saka či použít jako kontrast k objemnějšímu kousku.

Pozor na výběr

Nedoporučuju kupovat si jen o pár velikostí větší běžné oblečení. Oversize střih je navržený tak, aby byl volný, ale stále měl správné proporce. Hledejte kousky, které volnější opravdu mají být.

Zvýrazňovat pas má smysl

Právě důraz na pas často udělá z volného oblečení ženský a promyšlený outfit. Nemusíte ho vždy doslova obepnout. Stačí zastrčené triko či vyšší pas kalhot. A třeba sako přepásané zajímavým páskem může vypadat skvěle.

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Problém větších partií

U výraznějšího poprsí může obrovský beztvarý top zbytečně ještě přidat na objemu. Naopak sako s naznačeným pasem může fungovat skvěle. Pokud chcete schovat bříško, nemusíte ho obalit několika vrstvami látky.

Top volnějšího střihu můžete doplnit například kalhotami s vyšším pasem a zvýraznit jinou část postavy.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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