Košile, to je „must have“ kousek, který zkrátka nevychází z módy. Bílou košili by měla mít v šatníku každá z nás. Tento nadčasový kousek se hodí ke kostýmku stejně jako k džínám. Platí to ale i o barevné či vzorované košili. Především si vyberte takovou, která vám perfektně padne.