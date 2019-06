Mickey Mouse, Minnie, Barbie, Harry Potter, to jsou nejčastějšími motivy, které jsou v obchodech k dostání. Kromě klasických triček si můžete pořídit i vysoce módní body, nebo trendy mikinu. Možností, jak infantilní potisky nosit, je nespočet. Dají se spojit s oděvy ležérními, sportovními, ale také elegantními. Zvláště s posledním jmenovaným stylem vypadají skvěle. Klasické basic tričko s krátkým rukávem spojte s pouzdrovou sukní, vznikne tak neotřelá fashion kreace. Toužíte po něčem pravdu jedinečném? Pořiďte si saténovou sukni asymetrického střihu a k ní oblékněte mikinu v prodloužené délce. Outfit využijete nejen do města, ale i na hudební festival.

Dětské motivy se nejlépe hodí k modrému denimu. Je jedno, jestli zvolíte pohodlnou sukni, sexy mini šortky, nebo trendy džínsy se zvýšeným pasem, nikdy nešlápnete vedle. Pokud budete chtít modelu dodat notnou dávku originality, přehoďte si přes ramena sako inspirované pánským šatníkem. Nejlépe s kostkovaným vzorem.



Kromě známých postaviček z pohádek jsou k vidění další různé potisky. Světoznámé značky si oblíbily například medvídky, vtipné obrázky, nebo nápisy. Záleží tak na vašem vkusu, jaké zdobení zvolíte. Midi sukně lichotivého áčkového střihu se stane perfektním prvkem do ženského šatníku. Bude se hodit na dámskou jízdu, romantickou procházku, poslední školní den, do práce, atd.

K dostání je také široká nabídka doplňků z dílny Disney. K jednoduchému outfitu se hodí pestrobarevné tenisky s potiskem dvou roztomilých myšáků. Na pláži oceníte hit současnosti - plastové pantofle. Ženy, které milují street styl, se zamilují do rozkošné kšiltovky. Tu můžete pořídit i svému příteli a utvořit tak sehrané duo. Co by vám však rozhodně nemělo chybět, jsou výrazné šperky. Dodají každému modelu trendy korunu.