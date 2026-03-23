Kouzlu second handů podlehla poměrně brzy. Najít v hromadě oblečení značkové tričko za pár korun pro ni byla jistá forma zábavy. V pubertě se díky věcem ze sekáčů odlišovala a měla svůj originální styl.
Na vysoké Petra nakupovala oblečení z druhé ruky kvůli nedostatku financí. A teď? Chodí sem lovit poklady za zlomek ceny. A to jsou důvody, proč tu můžete chtít nakupovat i vy.
Jaké místo mají dnes ve světě módy sekáče?
Už dávno neplatí, že jsou to nevábné haly plné „smradlavých hadrů“. Naopak. Některé second handy trumfnou i ty nejlepší butiky. Pokud tedy s nákupy z druhé ruky začínáte, doporučuju se zaměřit na tento typ sekáčů a vintage obchodů. Majitelé těchto krámků jsou často srdcaři a jejich vášní je hledat kvalitní nošené kousky za vás. Vy už pak jen přijdete k hotovému. Jsou to takzvané kurátorské second handy. Ve většině případů si domů odnesete oblečení, které bylo v čistírně, je v super stavu a vlastně si ho rovnou můžete vzít na sebe. U takových prodejců často narazíte i na high fashion značky. A dokonce i na limitované edice, které se v běžných obchodech už nedají sehnat.
Co jedinečného jste tam dokázala ulovit vy?
Já osobně mám z druhé ruky třeba vlněné sako Chanel s hedvábnou podšívkou. Stálo mě tisíc devět set korun.
Jak přistupovat k nákupům v sekáčích?
Můžete je pojmout dvěma způsoby. Buď půjdete s předem sepsaným seznamem a budete hledat přesně ty kousky, které jste si stanovili, nebo vyrazíte na lov a necháte se překvapit, co objevíte za poklady. V obou případech to ale chce, abyste měli dostatek času a správnou nákupní náladu. Nesmíte se nechat odradit tím, že hned v prvním sekáči nic neobjevíte. Často je důležité štěstí, správné načasování, bystré oko a zkušenosti.
Na co se zaměřit?
Já už mám oko vycvičené a často jen skenuju, ale vám doporučuju co nejvíc věcí pečlivé projít a vzít do ruky, osahat materiál, číst cedulky. Možná objevíte kašmírový svetr za padesát korun nebo vlněný kabát za pár stovek. A pak teprve poznáte to pravé okouzlení.
A kam vyrazit?
Určitě neplatí, že skvělé úlovky na vás čekají jen v sekáčích ve velkých městech. Budete možná překvapení, jaké poklady nabízejí second handy v malých městech nebo v zapadlých uličkách. Většina těchto obchůdků nemá webové stránky ani instagram a jsou tak trochu utajené.
Devatero pro nakupování v second handech
Článek vznikl pro časopis Žena a život.