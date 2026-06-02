Slunění bez slunce? Vyrobte si dokonale bronzovou pokožku bez fleků a šmouh

Autor:
Samoopalovák? Mnoho žen se mu stále vyhýbá. Mají obavy z fleků, nepřirozeného odstínu pleti nebo příliš složité aplikace. Možná mají i vlastní zkušenost, která nedopadla ideálně. Nezavrhujte moderní samoopalovací přípravky. Poradíme vám, jak je zvládnout a docílit dokonalého bronzu i doma.
Ilustrační snímek

Pravdou je, že moderní samoopalovací přípravky jsou mnohem šetrnější a také práce s nimi je snadnější. Stačí jen trocha cviku, správný postup – a výsledek vás mile překvapí.

Navíc už se nemusíte bát ani typického zápachu, který dnes kvalitní prostředky dokážou účinně potlačit.

Vyberte ten správný přípravek

Přemýšlíte, jak si z té pestré nabídky přípravků na samoopalování vybrat? Krém, pěnu, nebo sprej? Jestli vám vadí hutnější konzistence, sáhněte po lehčí variantě, která se snadno roztírá a kůži nezatěžuje. Velkou výhodou je i možnost zvolit si intenzitu opálení, od jemného tónu až po výraznější efekt.

Rozjeďte to s peelingem

Základem rovnoměrného opálení je hladká pokožka. Před aplikací proto odstraňte odumřelé buňky jemným peelingem či kartáčem na tělo. Vyhněte se ovšem přípravkům s obsahem oleje, na který by se vám samoopalovací krém hůře „chytal“.

Extra tip: Víte, že samoopalovací přípravky si můžete v pohodě přibalit i s sebou na letní dovolenou? Proti sluníčku vás sice neochrání, ale protože jim víc než voda v bazénu či moři škodí horká voda, kterou v létě tolik nepoužíváme, nemusíte se bát, že by dělaly na kůži neplechu.

Dávejte pozor na ruce

Samoopalovací přípravek se snadno zachytí na dlaních nebo kolem nehtů a zanechá po sobě tmavé skvrny. Vhodné je tedy pořídit si přípravek rovnou se speciální rukavicí na aplikaci, případně si během nanášení ruce průběžně umývat.

Odhalte tajemství nanášení

Ať už zvolíte jakýkoliv prostředek, kůže by měla být před aplikací vždy zcela čistá a suchá. S nanášením postupujte od nohou směrem nahoru. Nezapomeňte po na kolena, lokty nebo krk, v těchto místech však buďte opatrní – stačí opravdu tenká vrstva. Vyhněte se ale chodidlům a místům mezi prsty.

Dopřejte pokožce čas

Po nanesení nechte přípravek dobře zaschnout, ideálně aspoň hodinu. Se sprchou počkejte několik hodin, aby se barva mohla plně rozvinout. Výsledný efekt vydrží několik dní a pro udržení stačí nanášet tenkou vrstvu jednou týdně.

Článek vznikl pro časopis Tina.

